新华社伦敦9月10日电 综述：守望相助 携手同心——记中国驻英国使领馆协助学子、侨胞抗疫

新华社记者张代蕾 顾震球

半年内累计发布40多条针对新冠疫情的提醒，高峰期每天处理600多个领保咨询和求助电话，协助有实际困难的留学生紧急回国，发放健康包等大量防疫物资，举办多场视频连线活动为在英同胞答疑解惑……

自2月初新冠疫情在英国开始蔓延，中国驻英国使领馆高度重视在英同胞的健康安全，密切关注英国疫情发展，克服重重困难，与广大留英学子和在英同胞守望相助，同心抗疫。

中国驻英国大使馆公使衔参赞兼总领事童学军日前接受新华社专访时说，除了及时发布涉疫情提醒和积极处理求助电话，使领馆还就针对中国公民的歧视言行第一时间向英方提出交涉，要求英方依法、公正处理，切实保障在英中国公民的安全与合法权益；与英国政府有关部门保持密切沟通和联系，敦促英方及时处理中国公民有关救治请求，推动解决疫情期间我在英公民签证延期问题，协助疫情期间因紧急人道原因来英中国公民办理来英手续。

中国在英留学人员有大约22万，疫情期间部分留学人员，特别是未成年学生因实际困难急需回国，比如学业结束、房租到期、寄宿家庭无力照顾、生病就医困难等。中国驻英国使领馆积极会同国内有关部门开通临时航班，协助确有困难的留学人员回国。

根据中国外交部部署，4月2日至7月25日，驻英国使领馆组织临时航班35架次，协助8761名在英处境困难中国公民搭乘临时航班逐步、有序回国，其中留学人员8227人。

此外，驻英国使领馆还协调有关航空公司，通过正常航班临时退票渠道，协助400多名有困难的留英学子紧急回国。童学军说：“经协调，中英目前正常航班正在逐步恢复当中，处境困难留学人员紧急回国需求基本缓解。”

近期从朴茨茅斯大学毕业回国的留学生孙兆伟给驻英使馆来信说：“我是一名近期回国的英国留学生，写这封信的目的是想表达对所有帮助过我的工作人员的衷心感谢，同时说一声‘你们辛苦了’！”孙兆伟在飞抵天津隔离观察期间写下这封三千多字的感谢信，感谢外交部、驻英使领馆及国内有关单位在疫情期间向他及在英留学人员提供的帮助和支持。

一位姓石的留英学生在感谢信中写道：“祖国的爱就像空气一样，无处不在，时刻温暖着我的心。感谢驻英大使馆的每一位外交官，是你们用真情、用汗水滋润着我们海外学子的心田。”

为了支持广大旅英侨胞团结互助抗疫，中国驻英国使领馆也提供了实实在在的帮助。据统计，使领馆多方筹措物资，向广大旅英侨胞发送了大量防疫抗疫物资，仅使馆就通过200多个侨团和中文学校发放了120万只口罩、10万只手套、1800个额温计。

童学军表示，当前随着中国复工复产的推进，申请人在办理领事证件方面需求越来越大。使馆协调签证中心6月份率先恢复营业，当月即办理签证、认证等领事证件800余份，为国内经济社会发展开辟“快捷通道”。

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