外交部：澳驻华使馆容留有关记者逃避中方调查

新华社北京9月10日电（记者许可）针对澳方称两名澳大利亚驻华记者“被迫离境”一事，外交部发言人赵立坚10日说，中方有关部门在办理一起案件过程中依法对其开展调查询问工作，这是完全正常的执法行为。澳驻华使馆容留有关记者逃避中方调查，对中方正常执法行为横加阻挠和干扰，这种做法与澳驻华使馆的地位和身份不符。

赵立坚在当日例行记者会上说，澳方称他们此前对中国记者的“问询”符合正常程序，却称中方采取的是“人质外交”，这种说法充分显示出澳方一些人莫名其妙的优越感，暴露了他们十足的虚伪和双重标准。

“所谓‘人质外交’的说法完全是无稽之谈。”赵立坚说，“澳方称两名澳大利亚记者是‘被迫离境’的，那么请澳方说说看，中国什么人、哪家机构、什么时候强迫有关澳大利亚记者离境了？”

他说，根据澳媒报道以及澳方涉事记者自己的公开陈述，是澳大利亚驻华使馆要求这两名记者尽快离开中国，澳大利亚驻华使馆还在中方有关部门要求记者配合调查后安排其进入澳驻华使馆以躲避调查。这些行为完全超出了领事保护的范畴，实质上是在干扰中方依法办案，干涉中国内政和司法主权。澳外长佩恩已公开表示澳政府协助两名澳记者返澳。澳外交贸易部及澳驻华使馆在其中扮演了什么角色，澳方对此必须解释清楚。

谈及《澳大利亚人报》驻华记者葛士伟返华问题，赵立坚说：“该记者于今年6月同我的同事联系时称，其因个人原因需回澳休假，料理好相关事宜后希尽快返华。该记者8月递交返华签证申请后，中方克服新冠肺炎疫情造成的困难，为他及其家属返回中国做出了特殊安排，提供了便利和协助。他本拟于本周末回中国，恰恰是澳大利亚方面要求他推迟行程。”

赵立坚说，澳方在没有任何证据的情况下任意搜查中国媒体驻澳记者，严重干扰中国媒体在澳正常报道活动，粗暴侵犯中国驻澳记者正当合法权益，充分暴露了澳方一些人标榜的“新闻自由”和所谓“尊重并保护人权”的虚伪性。澳驻华使馆容留有关记者逃避中方调查，对中方正常执法行为横加阻挠和干扰，这种做法与澳驻华使馆的地位和身份不符。

“我们敦促澳方尊重基本事实，停止以任何借口对在澳中方人员的骚扰、打压，停止干扰中国有关部门依法办案，不要再做干扰两国人文交流、损害两国互信的事。”他说。

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