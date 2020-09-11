新华社北京9月10日电 题：坚定维护多边主义 展现负责任大国历史担当——专家解读《中国关于联合国成立75周年立场文件》

新华社记者孙奕、曹嘉玥

今年是联合国成立75周年，外交部9月10日发布《中国关于联合国成立75周年立场文件》，就联合国作用、国际形势、可持续发展、抗疫合作等问题阐述了中方立场和主张。

专家认为，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，世界进入动荡变革期。但是，和平与发展仍是当今时代主题。中方在这一背景下发布相关立场文件，彰显了中国愿同世界各国一道，坚持和弘扬多边主义，共同推动联合国重整行装再出发，共同构建人类命运共同体的决心和信心。

75年来，得益于联合国的努力和推动，世界总体保持和平与稳定，一大批发展中国家走上发展快车道，193个会员国共同制定国际规则、共同治理全球事务、共同分享发展成果。“在联合国成立75周年的历史节点上看待世界未来发展，对各国来说都是一个重要议题。”中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖说。

她认为，这份立场文件一大亮点是更加强调了中国与世界的关系、中国与联合国的关系，凸显了中国的责任担当。

中国是联合国创始会员国，是第一个在联合国宪章上签字的国家。作为最大的发展中国家和安理会常任理事国，中国积极践行联合国的崇高理想，不断促进人类和平与发展的伟大事业，以实际行动推动构建人类命运共同体。

苏晓晖表示，75年来，中国对联合国事业发展作出了重要贡献。中国致力于促进可持续发展，不仅将如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，还通过提出共建“一带一路”等倡议，尽己所能为各方共同发展搭建平台、共享机遇。

百年变局叠加全球疫情，给人类社会带来全方位冲击。着眼“后疫情时代”，人类将面对什么样的世界？世界需要什么样的联合国？

对此，专家认为，立场文件强调了“新兴市场国家和发展中国家振兴的大势没有改变，世界走向多极化的大势没有改变，经济全球化在曲折中前行的大势也没有改变”等重要判断，厘清了一系列重大问题，为勾画人类未来的美好蓝图发出了中国声音。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英认为，一直以来，联合国在维护多边主义、推进全球治理、促进共同发展等方面发挥着重要作用。疫情肆虐的当下，国际社会更应同舟共济。但当前保护主义、单边主义和霸凌行径抬头，个别国家的某些政客急于“甩锅”“脱钩”“退群”，破坏了国际合作。

“中国以这样的形式发声，尤显重要。人们必须要意识到维护多边主义的重要性，要继续携手构建人类命运共同体。”陈凤英说。

“哪怕现在有个别国家反对多边主义，甚至肆意践踏多边主义，但中国支持联合国、支持多边主义的立场是非常坚定的。我们支持联合国能够发挥更大作用。”苏晓晖说。

“联合国要顺应当前新形势新任务”“提高自身运行效率”“增强应对全球性挑战的能力”……立场文件中，中国赞赏并支持联合国秘书长古特雷斯近年来推动联合国系统改革的努力，还呼吁国际社会以纪念联合国成立75周年为重要契机，以应对新冠肺炎疫情为新的出发点，重温联合国的初心使命，凝聚世界各国的共识，共同构建人类命运共同体。

“立场文件强调了涉及全人类共同利益的许多重要议题，尤其是人类命运共同体理念。”苏晓晖说，“从积极参与联合国维和行动，到为发展中国家提供多个减贫项目，再到疫情期间积极响应联合国发起的全球人道应对计划……中国通过加强同联合国的合作、互动，以实实在在的行动推动构建人类命运共同体。这样的倡议和立场，对于人类追求更加美好的共同未来具有重要意义。”

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