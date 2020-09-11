世界需要公正的数据安全全球规则（国际论坛）

9月8日，中方发起《全球数据安全倡议》。该倡议是数字安全领域首个由国家发起的全球性倡议，聚焦全球数字安全治理领域核心问题，旨在通过明确政府行为规范、推动企业共担责任、合作应对安全风险等务实举措，为加强全球数字安全治理、促进数字经济可持续发展提出中国方案，贡献中国智慧。在人类快步进入数字时代，疫情加速经济社会数字化转型、数据安全风险日益凸显的背景下，该倡议的问世正当其时。

倡议是契合时代需要的重大创举。随着互联网的广泛普及，人工智能、大数据、云计算等数字技术与实体经济深度融合，全球数据量呈指数级增长。数据已成为各国的重要战略资源，对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用全面释放。与此同时，数据安全风险与日俱增。个人数据安全与隐私保护，数据存储、使用与跨境流动中的风险防范等问题，对各国数字治理能力构成新的挑战。各国数据保护法律法规标准各异，企业跨国经营的数字合规成本上升，凸显全球数字治理赤字。这些问题不解决好，数字经济的前景将始终笼罩着不确定性，难以健康持续发展。世界迫切需要一个全球性的数据安全规则。

倡议在全球数字治理领域弘扬多边主义。数据安全问题没有国界，没有哪个国家可独善其身。加强全球数字治理，要通过各国普遍参与，民主讨论，制定一套照顾各方利益的普适性规则。然而近年来出现了一股单边主义的逆流，个别国家热衷于拉“小圈子”，搞排他性做法，甚至将本国意志强加于人。中方此次提出倡议，就是要在全球数字治理领域旗帜鲜明地维护多边主义。共商、共建、共享才是解决全球性问题的正途。

倡议反映了平衡安全与发展需要的普遍诉求。没有数据安全，数字经济的发展将失去保障。没有发展，数据安全也难以持久。国际社会要辩证看待数据安全问题，在数据保护与数字经济发展间谋求平衡。说到底，数据安全问题是数字经济发展过程中出现的问题，只能通过数字经济更高水平的发展加以解决。竖起高墙，筑起壁垒，为了数据安全而因噎废食，都不是长久之道。

倡议呼吁在数据安全问题上坚守公平正义。谈论数据安全问题要聚焦数据安全本身，不能把数据安全问题政治化，引入意识形态和政治制度等不相关因素，更不能先入为主，预设结论，搞双重标准。以“清洁”为名在数据安全问题上向他国泼脏水，以国家安全为借口排斥别国企业，甚至动用国家力量对他国领先企业进行全球围堵，这些本质上都是借数据安全之名，行保护主义之实，是数字霸权主义，只会毒害数据安全国际合作氛围，把数据安全领域国际合作进程引入歧途。

倡议是中国为维护全球数据安全作出的庄严承诺。在数据安全问题上，中国向来坦坦荡荡。中国从来没有也不会要求企业违反他国法律向中国政府提供境外数据，也不会强迫企业将在境外获取的数据存储在境内，更不会搞滥用信息技术对他国大规模监控那一套。中方提出倡议，就是希望推动各方把问题放到阳光下，把建议摆到桌面上，开诚布公地讨论解决，与各方一道推动达成国际共识。

如果所有国家，尤其是那些在数据安全问题上动辄对中国无端指责的国家，都能作出这样的承诺，都愿意通过多边平台商定全球准则，用同一个标准公平客观理性处理数据安全问题，将极大增进各国间互信，也有助于国际社会团结合作，有效应对数据安全风险。

在数字经济时代，各国需要同舟共济。为了全球数字经济的健康发展，为了人类共同的数字化未来，世界需要公正的数据安全全球规则。希望国际社会能以中方倡议为起点，携手共建数字命运共同体，共创数字时代更加安全、繁荣、美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 03 版）

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