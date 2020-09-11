拉马福萨总统同全国编辑者论坛举行在线访谈

人民网约翰内斯堡9月11日电（王磊）9月9日晚，拉马福萨总统同南非全国编辑者论坛举行在线访谈会，回应当前舆论热点问题。

拉马福萨总统在访谈中表示，南非政府当前主要聚焦四方面重点工作：

一是防范第二波疫情。政府已处于高度戒备，准备应对第二波疫情到来，民众应继续采取防护措施。政府将同工会合作，确保所有一线工人都得到合适的个人防护设备。

二是促进经济复苏。疫情暴发前，南非经济已陷入衰退，但为了拯救生命，不得不采取“封禁”举措，受疫情冲击，南非经济雪上加霜。虽然此前已预计经济将出现严重收缩，但严重程度超乎预期。南经济复苏需要得到更多外部资金支持，因政府已经无力提供更多资金。南政府可能会在未来2至3周内推出经济复苏计划时间表，将通过加强落实计划和基础设施投资推动经济复苏。

三是打击抗疫腐败。将通过加强特别调查小组、南非税务海关署、国家检察总署等机构的作用抑制腐败，拉马福萨总统每周听取特别调查小组汇报，政府将向小组投入更多资源加快其工作进程。拉马福萨总统已注意到公众对于腐败案件缺乏后续进展感到不满，政府的职责是加快推进相关程序。民众抱怨国家俘获进程掏空了南非司法体系，国家俘获进程成为“缺乏能力的战区”。但无论如何，反腐运动已经开始，民众将见证司法系统的改变。

四是打击性别暴力。政府正在寻求打击性别暴力的最佳途径。目前，与性别暴力有关的法案已提交议会，政府将忠实履行承诺，加强法院、检察院和警察的力量，引导男性认识到其在打击性别暴力中所扮演的角色。同时，政府也正在组建委员会，解决在处理性别暴力事件中一线工作人员不足的问题。

拉马福萨总统在问答中还谈及其他问题。关于种族主义，拉马福萨表示，尽管南非在反种族主义方面取得积极进展，但仍有少数人在拖后腿，南非将反对一切形式的种族主义。关于新冠疫苗，拉马福萨将于周四作为非盟轮值主席出席世界卫生组织疫苗专题会议，将尽力为南非和非洲争取价格合理的疫苗，推动疫苗尽早惠及非洲，一旦疫苗研发成功，南非将实现国内生产。关于媒体权利，对于近期媒体对经济自由斗士党在CLICKS门店抗议示威的报道受到严重干扰情况，拉马福萨表示有必要采取措施打击干扰媒体报道行为。

最后拉马福萨应询表示，抗疫委员会正就各方建议和下步防控举措进行研究，他本人下周将发表全国讲话宣布政府防控考虑。

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