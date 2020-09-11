特朗普承认淡化疫情威胁

美国总统唐纳德·特朗普9日承认，他今年年初接受《华盛顿邮报》资深记者鲍勃·伍德沃德专访时明知新冠病毒危害，却有意淡化其威胁。特朗普辩称这样做是不想引起民众恐慌和物价飞涨。

特朗普竞选连任对手、民主党总统候选人乔·拜登指认特朗普这样做背叛美国民众，“近乎犯罪”。不少媒体人同时批评伍德沃德为宣传新书而未能及时告知公众疫情的严重性。

【刻意为之】

伍德沃德曾参与报道水门事件，他的新书定于15日出版发行，包含他去年12月至今年7月18次专访特朗普的内容，以及对知情人士的背景采访。美国有线电视新闻网9日率先曝光特朗普接受专访的部分录音文件，显示特朗普早在今年年初便知悉新冠病毒是种凶险病毒。

特朗普3月19日告诉伍德沃德：“我总是希望淡化（疫情威胁）。我仍愿这样做，因为我不想制造恐慌。”他2月7日便知道新冠病毒可经由空气传播，比重流感病毒更致命。

根据《华盛顿邮报》披露的新书内容，甚至早在1月28日，总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩便警告特朗普，新冠病毒会是他总统任期内“最大国家安全威胁”。不过特朗普5月告诉伍德沃德，他不记得这回事。

特朗普9日在白宫记者会上坚称，他没有把疫情威胁向民众公开是对的。“我们不想注入恐慌……事实上我是这个国家的啦啦队长……我当然不会让国家乃至世界变得疯狂。”他也不想“让物价飙升至几乎无法负担”。

法新社报道，美国传染病学家、白宫冠状病毒应对工作组重要成员安东尼·福奇9日似乎为特朗普辩护。他告诉福克斯新闻频道，特朗普“通常想……确保国家不陷入困境”，“但我不记得我告诉他的事曾受到严重扭曲”。

白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼同一天称，特朗普从未向公众撒谎或误导大家，“从未淡化”病毒威胁。不少媒体指出，这与总统本人说法矛盾。

共和党籍联邦参议员林赛·格雷厄姆告诉路透社，特朗普当时决定关停经济的做法“正确”，“我觉得那时的舆论论调本身就说明一切”。美联社接触的其他多名共和党人都不愿置评。

【招致痛批】

美国目前是全球新冠疫情最严重的国家，确诊病例和病亡病例人数均居首位。按照法新社的说法，在美国寻求统一的抗疫指导方针时，特朗普至少传递了“混乱信息”。他起初自称相当于战时总统，但其随后所作公开言论与服务政府的医学和公共卫生专家说法相悖，且多次呼吁尽早重启经济。

美国彭博新闻社注意到，特朗普虽然早就获知疫情风险，但在2月26日，他仍说美国新增确诊病例会“降至接近零”，27日又宣称病毒会“奇迹般”消失。3月9日，他告知民众须保持社交距离时说，新冠病亡率与流感相似，“生活和经济会继续”。他在整个3月不断谈论想在复活节前结束防疫措施，到月底却突然严肃警告公众，新冠恐致10万人病亡。

法新社说，眼下距11月3日总统选举大约8周，伍德沃德新书面世可能对特朗普构成新压力。近期民调显示，大约三分之二美国民众不满政府抗疫表现。不少批评人士指认，特朗普试图淡化疫情威胁，是为自己连任作盘算。

民主党人拜登迅速借机“炮轰”特朗普。他当天在密歇根州竞选时说，特朗普数月以来明知疫情对美国的威胁，却故意对美国人民说谎，“是对民众关乎生死的背叛……是玩忽职守”。他还告诉有线电视新闻网，特朗普行为“让人厌恶……近乎犯罪”。拜登竞选团队9日晚也投放广告，强调特朗普“一直都知道（疫情危险）”。

【曝光时机】

美国舆论聚焦特朗普言论的同时，不少人也对伍德沃德选择曝光专访内容的时机提出质疑，批评这名资深记者把宣传新书置于公众健康之上。

《先生》月刊的查尔斯·皮尔斯在推特上说，近20万美国人丧命，只是因为特朗普和伍德沃德都不愿冒重大风险让整个国家知情。坦普尔大学传媒学院院长戴维·博德曼认为，伍德沃德留待新书发布才披露自己掌握的信息属“常规操作”，但在“当今生死攸关情境下”，这样做是否仍然符合伦理“值得讨论”。

伍德沃德本人向美联社解释，一直没有曝光专访是因为他直到5月才得以核实总统的说法。即便他2月时便发表报道，“也无法告诉大家那些后来才知道的事”。他要力保赶在大选前曝光相关信息，“那才是我的分界线”。（海洋）（新华社专特稿）

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