欧盟中国商会对中欧经贸关系发展提出八项建议

人民网9月10日布鲁塞尔电（记者 郑彬）当地时间9月10日，欧盟中国商会与全球知名企业管理咨询公司罗兰贝格在欧盟总部所在地布鲁塞尔联合发布了名为《迅捷行动，共创未来》的新一期政策建议报告，从进一步改善中国在欧企业营商环境、提升中欧经贸合作的角度出发，向欧盟机构及成员国提出多项重要政策建议，受到来自双方政商界以及媒体的普遍关注。

据悉，报告主体共分为三大部分，包括对中欧经贸关系及欧盟最新政策的解读、中资企业对欧盟营商环境的评估以及一揽子政策建议。根据欧盟中国商会与罗兰贝格对中国在欧企业进行的详细问卷调查结果显示，和去年相比，中资企业对欧盟营商环境总体评价略有下降，但仍将欧盟视为重要市场，发展意愿并未减退。报告同时指出，在欧中资企业当前最主要关切包括：新冠肺炎疫情影响、数字转型和5G政策、欧盟“绿色”市场进入障碍、投资审查制度叠加以及如何更好理解欧盟市场和政策等五个方面。

欧盟中国商会会长周立红在发布会上表示，新冠肺炎疫情使很多在欧中国企业遭遇经营困难。目前全球正经历百年未有之大变局，中欧双方都面临抗击疫情、重启经济和保障民生的艰巨任务。希望欧盟机构高度重视中资企业对营商环境下行评价及重要关切，期待欧盟及成员国采取积极措施，为中国企业在欧发展提供可预期政策框架。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，中国经济正向国内消费及服务型驱动转型，更加关注增长质量而不仅是GDP数字。这意味着欧盟企业会更多在中国生产、为中国市场生产。同时，中国企业也将为平衡内需放缓，追求提升制造和销售附加值，积极拓展海外业务。希望通过此份报告，推动中欧双方携手前行，引领全球经济复苏。

针对上述问题，欧盟中国商会在报告中提出了八个方面的政策建议，包括：建议欧盟与中国深化政治互信和政治决心，加强愿景目标和政策规划对接；建议欧盟携手中国合理推动全球疫后经济复苏，建立更完善的重大疫情全球相应防控机制；建议欧盟与中方展开网络安全互信对话，签署互信协议，避免网络安全泛化和政治化；建议欧盟秉持公平、开放原则，抵制各种形式投资和贸易保护主义，维护和加强多边贸易体制；建议形成坚定而统一的立场携手中国政府推动《中欧全面投资协定》谈判年内落地；建议欧盟与中国政府携手，创造性落实双方达成的经贸领域合作共事，为中企在欧盟转型和参与疫后复苏计划提供便利；鼓励和接纳中资企业参与欧盟科技研发和产业标准制定；建议欧方与中方共同建立中欧青年商业领袖交流机制，开拓人文交流和推动民心相通新亮点。

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