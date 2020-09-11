尼日利亚总统：中国的发展计划值得效仿

人民网阿布贾9月10日电（记者 姜宣） 9日，尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里在宣布实施《2050年尼日利亚议程和中期国家发展计划(MTNDP)》大会上表示，中国的发展计划是一个值得效仿的好榜样。他说，中国的发展计划在过去40年里使7亿多人摆脱了贫困，而中间只是因为今年第一季度新冠肺炎疫情的暴发才受挫。

布哈里表示，新冠肺炎疫情给世界和尼日利亚带来了危机，也带来了机遇，给了我们一个重新思考和规划未来的机会。

据了解，当前尼日利亚发展计划主要包括《愿景2020》和《经济复苏和增长计划2017-2020》(ERGP)，但都将于今年12月到期。对此，尼联邦政府制定了新的发展计划——《2050年尼日利亚议程和中期国家发展计划(MTNDP)》，取代上述两个计划，并由新成立的国家指导委员会来监督执行。

根据新计划，尼日利亚将于2030年前使大约1亿尼日利亚人摆脱贫困。监督执行机构国家指导委员会由中央工作组和26个技术工作组组成，将负责监察执行情况，提供建议，并确保计划在历届政府任期届满后继续执行。

根据世界银行预测，到2050年，尼日利亚人口将超过4亿，成为仅次于印度、中国的世界第三大人口大国。应对人口过快增长，促进就业与经济发展问题成为尼日利亚未来发展的头等大事。

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