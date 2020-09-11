人民网>>国际

前8月外贸运行最新数据显示——

中国外贸回稳好于预期

本报记者  王俊岭

2020年09月11日08:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　8月以来，随着一大批来自欧美地区的外贸玩具订单签订成功，湖南省资兴市重点出口民营企业伟丰实业公司迎来生产高峰。图为9月10日，该公司的工人在制作出口玩具产品。
　　朱孝荣摄（人民视觉）

　　日前，商务部外贸司负责人就今年1—8月中国外贸运行情况做了介绍。

　　总体来看，1—8月，中国进出口总额20.05万亿元人民币，同比下降0.6%。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%。从国际比较看，中国进出口表现也好于全球主要经济体平均水平。

　　具体来看，外贸运行主要呈现以下特点：

　　——民营企业“稳定器”作用突出。民营企业展现较强韧性，为稳外贸贡献突出，出口增长8.3%，拉高整体出口增速4.2个百分点，占比提升3.8个百分点至54.9%。

　　——新兴市场出口占比持续提升。中国对新兴市场出口占比提升0.1个百分点至48.8%。其中，对东盟出口增长6.9%，东盟成为中国第一大贸易伙伴。

　　——中西部地区外向型经济加快发展。中西部地区承接东部地区产业梯度转移取得成效，出口增长6.8%，增速高于整体6个百分点，占比提升1.1个百分点至18.6%。

　　——高技术、高附加值产品出口增长强劲。机电产品出口增长2.1%，占比提升0.7个百分点至58.5%。其中，集成电路、家电、手机和电脑出口增速分别达到14.7%、14.1%、8.9%和8.4%。受口罩、手套等防疫物资出口拉动，纺织品、塑料制品出口增长37.8%、14.5%。劳动密集型产品受疫情影响较大，出口相对疲软。

　　——产业基础稳固，一般贸易持续强化。一般贸易出口增长2.5%，拉动整体出口增速1.5个百分点，占比提升1个百分点至59.6%。加工贸易出口下降6.6%，占比下降2.1个百分点至26.9%。

　　——跨境电商等新业态成为外贸增长新亮点。外贸新业态政策环境和营商环境持续优化，市场主体活力不断激发，跨境电商、市场采购贸易出口逆势增长，增幅均达两位数以上。

　　在9月10日召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，今年前8个月，中国外贸进出口逐步回稳向好，情况好于预期。一方面，今年以来国务院出台的一系列稳外贸政策措施不断落地，政策效应持续释放。同时，国际市场需求局部回暖，8月份国际上部分主要经济体的PMI指数均有所改善。另一方面，当前全球疫情尚未得到全面有效控制，国际市场需求严重萎缩，单边主义、保护主义上升，不确定、不稳定因素明显增多，中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂。

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved