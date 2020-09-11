中国外贸回稳好于预期

8月以来，随着一大批来自欧美地区的外贸玩具订单签订成功，湖南省资兴市重点出口民营企业伟丰实业公司迎来生产高峰。图为9月10日，该公司的工人在制作出口玩具产品。

朱孝荣摄（人民视觉）

日前，商务部外贸司负责人就今年1—8月中国外贸运行情况做了介绍。

总体来看，1—8月，中国进出口总额20.05万亿元人民币，同比下降0.6%。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%。从国际比较看，中国进出口表现也好于全球主要经济体平均水平。

具体来看，外贸运行主要呈现以下特点：

——民营企业“稳定器”作用突出。民营企业展现较强韧性，为稳外贸贡献突出，出口增长8.3%，拉高整体出口增速4.2个百分点，占比提升3.8个百分点至54.9%。

——新兴市场出口占比持续提升。中国对新兴市场出口占比提升0.1个百分点至48.8%。其中，对东盟出口增长6.9%，东盟成为中国第一大贸易伙伴。

——中西部地区外向型经济加快发展。中西部地区承接东部地区产业梯度转移取得成效，出口增长6.8%，增速高于整体6个百分点，占比提升1.1个百分点至18.6%。

——高技术、高附加值产品出口增长强劲。机电产品出口增长2.1%，占比提升0.7个百分点至58.5%。其中，集成电路、家电、手机和电脑出口增速分别达到14.7%、14.1%、8.9%和8.4%。受口罩、手套等防疫物资出口拉动，纺织品、塑料制品出口增长37.8%、14.5%。劳动密集型产品受疫情影响较大，出口相对疲软。

——产业基础稳固，一般贸易持续强化。一般贸易出口增长2.5%，拉动整体出口增速1.5个百分点，占比提升1个百分点至59.6%。加工贸易出口下降6.6%，占比下降2.1个百分点至26.9%。

——跨境电商等新业态成为外贸增长新亮点。外贸新业态政策环境和营商环境持续优化，市场主体活力不断激发，跨境电商、市场采购贸易出口逆势增长，增幅均达两位数以上。

在9月10日召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，今年前8个月，中国外贸进出口逐步回稳向好，情况好于预期。一方面，今年以来国务院出台的一系列稳外贸政策措施不断落地，政策效应持续释放。同时，国际市场需求局部回暖，8月份国际上部分主要经济体的PMI指数均有所改善。另一方面，当前全球疫情尚未得到全面有效控制，国际市场需求严重萎缩，单边主义、保护主义上升，不确定、不稳定因素明显增多，中国外贸发展面临的形势依然严峻复杂。

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