王毅会见巴基斯坦外长库雷希

人民网莫斯科9月10日电（记者 张光政）当地时间9月10日，国务委员兼外长王毅在莫斯科出席上海合作组织外长会期间会见巴基斯坦外长库雷希。

王毅表示，刚刚举行的上合组织外长会取得积极成果，特别是在单边霸凌不断抬头背景下，对外发出了坚持多边主义、维护联合国和国际法权威、携手应对各种挑战的响亮声音，履行了上合组织应当承担的国际责任。

王毅强调，中方愿继续向巴方提供抗疫支持，直到巴方彻底战胜疫情。事实证明，疫情阻挡不了中巴携手前进的步伐。中方愿同巴方更好推进中巴走廊建设，包括开展农业合作，惠及民生。相信在双方共同努力下，走廊将为巴经济建设和人民福祉发挥更大作用。中方愿同巴方在国际多边场合继续坚定相互支持，维护国际公道正义。明年是中巴建交70周年，双方要传承友好、规划未来，推动双边关系再上新台阶。

库雷希表示，此次上合组织外长会开得很成功，就维护多边主义和联合国核心地位发出明确信号。巴中始终相互信任，相互支持。巴方将继续同中方坚定站在一起，反对任何针对中国的污名化和无理指责。巴方愿同中方推进走廊建设，加强减贫经验交流，积极开展农业合作，推动两国全天候战略伙伴关系不断向前发展。

双方还就阿富汗等问题交换了意见。

(责编：于洋、燕勐)