王毅会见塔吉克斯坦外长穆赫里丁

人民网莫斯科9月10日电（记者 张光政）当地时间9月10日，国务委员兼外长王毅在莫斯科出席上海合作组织外长会期间会见塔吉克斯坦外长穆赫里丁。

王毅表示，在习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领下，两国关系步入新阶段，面临广阔发展前景。作为塔方全面战略伙伴，中方坚定支持塔方走符合本国国情的发展道路，坚定支持塔方维护主权、安全和发展振兴经济，坚决反对任何外部势力干涉塔内政。在国际舞台上，中塔也要继续相互支持，维护好双方共同利益。

王毅强调，疫情发生后，中塔双方团结抗疫，共克时艰，各自都取得了重大成果。双方要在确保疫情防控前提下，稳步推进共建“一带一路”项目顺利落实。着眼后疫情时代，及早布局两国重点领域合作。要充分发挥中塔边境地区联防联控机制作用，提升疫情期间边境口岸过货能力。

穆赫里丁表示，塔方高度评价两国的高水平互信以及互利合作成果，感谢中方为塔方提供的抗疫援助，赞赏中方愿将疫苗作为国际公共产品。塔方坚定支持一个中国原则，反对任何势力打着人权幌子对中国进行攻击抹黑，愿继续坚定同中方站在一起。中亚五国同中国外长启动会晤机制十分重要，塔方愿同各方一道，落实好首次会晤成果，推进共建“一带一路”和各领域合作。

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