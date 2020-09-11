探索中日韩合作新模式

青岛西海岸新区保税物流中心。

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中日韩消费专区电商体验中心外景。

消费者正在中日韩消费专区电商体验中心选购商品。

近日，中日韩消费专区电商体验中心在山东自贸试验区青岛片区正式启用，在这里，消费者可以享受到单笔不超过5000元、全年不超过26000元的免关税跨境电商红利。

这是山东自贸试验区青岛片区深化中日韩区域经济合作的一个缩影。青岛与日韩地缘相近、人文相通、经贸往来密切，山东自贸试验区青岛片区充分发挥对日韩得天独厚的合作优势，推进区域合作交流便利化，拓展多领域经贸合作空间，探索中日韩国际合作的新路径、新模式、新机制。

消费更省心

与传统消费模式不同的是，中日韩消费专区电商体验中心应用物联网、智能设备、大数据等互联网技术，打造“线下体验，线上下单”的新零售场景，不仅在线下打造“品牌+品质+流量”的日韩中高端商品体验消费区，还将跨境消费与直播电商新业态结合，打造线上线下融合的网红直播及现场体验专区。

消费者下单跨境电商商品后，海关进行线上审核，审核通过后，跨境商品会从保税仓发货，快递到消费者手中，或者直接送达体验中心提货区，由消费者自提。

同时，体验中心以“跨境电商+新零售”为特色，汇集了日韩潮流单品和全球优选品牌，涵盖化妆品、保健品、日用品、母婴用品、厨房用品等上万款与境外同款、同质、同步的进口商品。

跨境电商体验中心只是中日韩消费专区的一部分。青岛有志于建设国际消费中心城市，山东自贸试验区青岛片区无疑是最好的“试验田”。

中日韩消费专区将借鉴日本“六本木新城”模式，引进国际会议、咨询、法律服务等高端消费业态，促进健康养老消费、文化娱乐旅游体育消费、教育培训消费、商务服务合作等，集聚创新要素，形成国际领先的开放型消费专区，带动经济结构转型升级，以高水平开放推动高质量发展，打造具有全球影响力的中日韩合作示范区，宜居宜业宜游的优质生活消费特区，东西双向互济、陆海内外联动国际合作新平台。

为此，中日韩消费专区积极打造“一心一港一城”，除了中日韩消费专区电商体验中心，还将打造日韩服贸港和日韩商务城，让该片区成为认识、体验日韩产品和服务的新窗口。其中，日韩服贸港将于年内建成20万平方米商业载体，已与无印良品等60多家企业达成合作意向；日韩商务城规划面积4平方公里，将建立多元咨询服务、跨境服务贸易、文娱产业、国际商务区四大功能板块，目前正在进行概念规划编制，年底前完成1000万平方米载体规划设计。

合作更多元

走进位于山东自贸试验区青岛片区的青岛日本“国际客厅”，来自日本的特色展品琳琅满目。这间总面积约3000平方米的“客厅”，提供的不仅是日本创新产品的实体展示，还为青岛和日本企业提供了洽谈合作的经贸平台。

入驻“客厅”的企业阿童木一带一路商城，是由株式会社Entreys和青岛未知力工贸有限公司共同投资运营，总投资4500万美元，致力于打造日本高端跨境电商平台“铁臂阿童木一带一路”商城，结合线下大型实体购物场所和线上APP，将日本的优质产品销售到中国并推广到“一带一路”相关国家。

商城负责人米山喜好表示，山东自贸试验区成立后，各类审批速度明显加快。今年，受新冠肺炎疫情影响，入驻时企业的日方营业执照无法按时公证，日本“国际客厅”代办专员为企业申请了国内营业执照的容缺受理，使得商城不到一个礼拜就拿到了营业执照。“我去过很多地方，青岛给了我信任感。‘客厅’是迎接客人的，我希望我们入驻进来以后，面向整个中国市场，甚至‘一带一路’国家市场，迎接更多新的客人。”

数据显示，青岛日本“国际客厅”5月19日启用当天就签约落地了三菱日联银行等20个重点项目。截至目前，青岛日本“国际客厅”引进了中日经济文化学会、青岛-日本企业家联谊会秘书处等15家第三方合作机构，举办科创中国“技贸通”重点日本项目线上路演等3场招商宣传推介活动。

不仅有“国际客厅”，山东自贸试验区青岛片区更搭建起多层次的对日韩合作平台。上半年，通过“云招商”“跨境审批”，片区引进日韩外资企业12家，开通“日韩-缅甸”海转陆过境业务，“齐鲁号日韩陆海快线”等服务实现班期化、常态化运营。

通关更便利

提升通关便利水平，也是青岛片区加深对日韩合作的重要环节。

AEO认证，是“经认证的经营者”，旨在通过构建海关与企业合作关系，对符合条件的企业提供本国和互认国海关的通关便利措施。其中的高级认证企业，不仅可以享受海关为企业提供的降低查验率、免除担保、减少稽核查频次、设立协调员等一系列通关优惠措施，还可享受AEO互认国家或地区海关通关便利措施以及国家40个部门给予的守信联合激励措施等。目前，包括日本、韩国等在内的42个国家（或地区）海关，都与中国海关签署了AEO互认安排。

近期，在中日双方海关AEO制度互认的基础上，青岛海关与韩国釜山海关签订关际合作谅解备忘录，相互给予AEO企业降低查验率、优先通关、简化单证审核等通关便利措施。

如今，AEO逐渐成为企业开拓国际市场的一块金字招牌，将大大增加企业获得国际新订单的机会。

9月4日，在经过青岛海关实地认证后，青岛邦达吉通国际物流有限公司成为今年以来山东自贸试验区青岛片区内首家获得AEO高级认证的企业。“有了这个证书，我们就可以争取更多的国际订单。”公司总经理张长青表示，他们最主要的日本客户是经日本海关认证的AEO企业，对方要求他们作为其供应链合作方，也应取得中国海关的AEO资质。

由此，培育中日、中韩海关间经认证的经营者（AEO），成为山东自贸试验区青岛片区提升通关便利化的题中之义。

青岛海关重点针对自贸试验区内对日韩贸易企业，提供“一站式”“多对一”海关专家级认证培育服务，指导企业正确理解认证标准，明晰政策变化、确定认证重点，同时充分发挥协调员作用，通过视频会议、实地调研等多种方式帮助企业逐条梳理认证标准，提出改进建议，为其量身定制专门的培育方案。目前，青岛片区已拥有高级认证企业9家，一般认证企业22家落户。

同时，该片区中日韩快速通关绿色通道开通，为日韩相关冰鲜水产品提供货物入境申报、货物现场查验、实验室检测等一站式直通服务，缩短检测周期。对于进境冰鲜水产品青岛片区推行了检疫审批全程电子化，进口商实现“零跑腿、无纸化、信息化”办理检疫审批。对进口的冰鲜水产品提前做好品种准入审核、境外检验检疫证书审核、国外生产加工企业注册信息审核，货物到港后做到“即审即放、即查即放”，提高货物通关效率。

(责编：艾雯、燕勐)