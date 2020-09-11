王毅会见乌兹别克斯坦外长卡米洛夫

人民网莫斯科9月10日电（记者 张光政）当地时间9月10日，国务委员兼外长王毅在莫斯科出席上海合作组织外长会期间会见乌兹别克斯坦外长卡米洛夫。

王毅表示，习近平主席同米尔济约耶夫总统建立了牢固友谊和互信，不仅为两国全面战略伙伴关系提供坚实政治保障，也为双方全方位合作注入强劲动力。我们要着眼后疫情时代，继续落实好两国领导人达成的重要共识，提前布局，加强规划，让中乌关系按下“加速键”，让双方合作跑出“加速度”。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中乌两国开展了卓有成效的抗疫合作。中方愿继续根据乌方需要提供抗疫协助，特别是把中乌传统医疗中心建设好，为乌抗击疫情、维护人民健康发挥积极作用。双方要深化共建“一带一路”合作，本着开放精神和科学态度积极探讨中吉乌铁路建设，加强在阿富汗等地区热点问题上的沟通协调，推动中乌关系在各领域取得新的发展。

卡米洛夫表示，米尔济约耶夫总统对习近平主席满怀敬意，祝愿中国在习主席领导下取得更大成绩。在乌面对疫情挑战时，中国是第一个伸出援手的国家，向乌派出医疗专家，无私支持乌抗击疫情。乌方致力于同中方深化富有成果的全面战略伙伴关系，保持和加强各层级沟通交流，推进共建“一带一路”，尤其是开展减贫扶贫经验交流。乌方高度评价并支持中亚5国+中国外长会晤机制，愿同中方加强在国际地区问题上的沟通协作。

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