王毅谈中俄印三国的共同利益

人民网莫斯科9月10日电（记者 张光政）当地时间9月10日，国务委员兼外长王毅在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长苏杰生共同出席中俄印外长会晤及工作午餐。

王毅表示，中俄印都是具有世界影响的大国和主要新兴经济体。面对百年变局和全球疫情，三国应当加强互信，共同促进世界的和平与稳定。中方愿同俄印一道，秉持开放、团结、信任、合作的三国精神，凝聚共识，推动合作，向世界发出维护多边主义、携手应对挑战的积极信号。

王毅强调，对于中俄印未来合作前景，外界总有一些质疑，但我们三国首先拥有广泛深刻的共同利益和共同理念。归纳起来，至少体现在以下七个方面：

一是我们都支持世界走向多极化。这是人类社会发展的必然趋势，为此要积极推动国际关系民主化进程。

二是我们都支持多边主义。这代表着人类文明发展方向，不能倒退回“丛林法则”的时代。

三是我们都主张维护国际法权威。尤其是联合国宪章宗旨和原则以及和平共处五项原则应得到严格遵循。

四是我们都反对干涉别国内政。一国内部事务应由该国决定，各国人民都拥有自主选择发展道路的权利。

五是我们都主张顺应全球化潮流。应维护全球产业链和供应链稳定，推动全球化朝着普惠、共赢方向发展。

六是我们都致力于民族发展振兴。三国发展互为机遇，应相互扶持，相互促进，在发展道路上结伴前行。

七是我们都支持加强全球治理。提升国际机构有效应对新威胁新挑战能力，为全球治理能力现代化提供制度保障。

王毅表示，上述共同的利益和理念是中俄印合作的重要政治基础，也是三方合作的动力源泉。只要三国坚持团结合作，我们就能为这个世界提供更多正能量和稳定性。

拉夫罗夫和苏杰生赞同王毅所谈，认为三国拥有广泛共同利益，多极化是不可阻挡的世界潮流，当前形势下应努力维护多边主义，坚定支持联合国在国际体系中的核心地位。

会后三方共同发表了联合新闻稿。

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