中国为世界经济复苏注入信心动力

9月8日，观众在服贸会文化服务专题展区里与京剧演员合影。

新华社记者 郑 悦摄

9月4日，国家主席习近平在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞，围绕全球服务贸易发展提出重要倡议，宣示了中国扩大开放新举措，向世界展现中国打造更高层次改革开放新格局的信心和行动。致辞内容高屋建瓴、掷地有声、振奋人心，在广大网友中引发热烈反响。 9月9日，2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京落下帷幕。过去一周，这一盛会成为网络上最受关注的活动之一，微博话题“服贸会”的阅读量已超1.6亿次。

服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量

习近平主席在致辞中说：“这次疫情全球大流行期间，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务广泛应用，对促进各国经济稳定、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。”

的确，当今世界正在经历百年未有之大变局，而近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。

北斗三号全球卫星导航系统，7月31日正式开通，具备精准导航定位授时等功能，服务世界，造福人类；中欧班列，以运输服务促进中欧贸易，被称作“铁轨上的丝绸之路”；巴西美丽山二期供电工程，将亚马孙河流域的清洁水电输送到里约热内卢，满足2200万居民的用电需求；大兴机场，由来自6个国家的30余家公司联合设计，见证了全球最大单体航站楼5年建成的奇迹；青蒿素，挽救了数百万人的生命，让全世界分享了古老中医与现代医疗科学结合的丰硕成果；“万村通”让非洲人民“通世界”，1万个村落接通卫星电视信号，实现中非文化贸易互联互通……人民日报中央厨房“麻辣财经”的文章《服贸会，全球服务如何互惠共享？》中的这组例子，充分反映了中国和世界服务贸易发展的新成就。

买菜用手机、开会靠视频、小病网上看……新华网文章《业态革新·技术进化·逻辑颠覆——从2020年服贸会看中国服务消费新趋势》一文指出，新业态新模式不断涌现，技术飞速更新让消费体验更便捷高效，反向定制、柔性制造改变了传统消费习惯和生产逻辑……2020年的服贸会，也成为观察中国服务消费的一扇新窗口。

能自动识别指挥者手势的“5G+AI”智能乐队，会做八大菜系3000多道菜的炒菜机器人，穿行工厂搬运货物的无人配送车，抗击疫情“利器”移动式X光机，餐饮业“新宠”智能取餐柜和收银机……不少在北京的网友，已经到现场体验过服贸会上展出的“黑科技”了。

许多网友表示，本来觉得服务贸易还是比较陌生的词，通过了解本届服贸会发现，服务贸易就在自己身边。旅行、教育、金融、文化娱乐、交通运输等领域，都可以进行服务贸易。通俗地说，货物贸易通常“一手交钱，一手交货”，服务贸易买卖的不是货物，而是服务。

微信公众号“央视新闻”的文章《中国为何要办服贸会，习近平致辞传递鲜明信号》指出，在中国，“北上广”三大盛会，可谓各有擅长。在货物贸易领域，上海进博会侧重进口，广州广交会侧重出口，北京服贸会则聚焦服务贸易。中国将推动进口和出口、货物贸易和服务贸易协调发展，北京举办服贸会，就是这一战略的关键落子。这也有利于加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

共同开创互利共赢的合作局面

危和机同生并存，迷雾之下世界经济走向何方？

在致辞中，习近平主席提出3点倡议：“第一，共同营造开放包容的合作环境。”“第二，共同激活创新引领的合作动能。”“第三，共同开创互利共赢的合作局面。”

这些倡议宣示了大变局下倡导开放合作的中国声音和推动经济全球化的中国主张，很快成为金句被广泛传播，并引来网友转发点赞。

新华网评文章指出，服贸会是一座与世界互惠共享服贸红利的“彩虹桥”，而3点倡议让这座“彩虹桥”更绚丽。3点倡议契合了当前世界经济面临的严峻形势和各国面临的艰巨任务，彰显了中国迎难而上的大国担当，传递出中国坚定不移推动对外开放向更高水平迈进、与世界携手努力共克时艰实现合作共赢的决心和信心，对全球经济复苏具有重要意义。

不难发现，3点倡议中，一个关键词一以贯之——“合作”。本届服贸会的主题是“全球服务，互惠共享”，这也说明，服贸会搭起一个平台和桥梁，展示各国服务贸易领域新发展和新突破，并通过携手合作让这些成果跨越国界，为全世界人民共享。

人民网的文章《全球服务贸易发展呈现哪些新趋势？听听专家怎么说》引用了中国贸易促进委员会会长、党组书记高燕观点，在经济全球化时代，服务贸易作为国际贸易的重要组成部分，在促进各国各地区转变经济发展方式、推动产业转型升级和可持续发展中发挥着重要作用。展望未来，中国经济长期向好，同世界经济的联系会更加紧密，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。中国逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进高质量共建“一带一路”，全面深化服务贸易创新发展试点，将为境内外服务提供者创造更广阔的市场空间。

在社交平台上，一家从第一届京交会就开始参展的企业的相关负责人感慨，借助这个平台，合作伙伴的数量和贸易额都有明显提升，企业在这个平台上感受到了万物互联时代的澎湃力量。“我们见证了服贸会的成长，更希望服贸会见证企业的壮大。”关于服贸会搭平台、促发展的作用，参展商的这份感受或许是最有说服力的体现。

网友“大沙清”感慨：“是啊！要求变求通求合作，共渡难关！”网友“维维”说：“这就是伟大祖国的开放态度，彰显了大国风范。”网友“逍遥楚留香”表示：“大家要迎难而上，共克时艰！”

更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用

在致辞中，习近平主席表示，“为更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用，我们将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，加大先行先试力度，探索更多可复制可推广经验；设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区，构建京津冀协同发展的高水平开放平台，带动形成更高层次改革开放新格局。”

网友认为，这些举措给北京开放创新赋予了更深远的意义和使命，为北京市数字经济发展指明了方向，也为推动北京市服务业开放再上新台阶注入了动力。

9月7日，北京市正式发布《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020—2022年）》《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》《北京国际大数据交易所设立工作实施方案》，为数字贸易试验区建设绘制了具体施工蓝图，成为对2020年服贸会全面拥抱数字经济的最新注脚。

连日来，微博账号“北京发布”“北京市商务局”等持续推出北京市服务业扩大开放云推介，并打出“从这里，推开北京之门”的宣传语，通过丰富详细的图文视频介绍，让网友们在线上就能感受北京开放的创新创业环境和城市氛围。

其实，服贸会“落户”北京，离不开北京在服务贸易领域的底气。北京是全国第一个服务业扩大开放综合试点城市，5年多来探索形成了122项全国首创政策或创新制度安排，累计向全国或自贸区推广了6批25项创新经验。

人民网文章《北京：扩大服务业开放 加速“双循环”形成》中，介绍了近年来北京市服务业开放的成果。2019年，北京服务业占GDP比重达83.5%，高出全国平均水平29.6个百分点。2015年至2019年北京累计利用外资818.8亿美元，占全国利用外资的12.5%。其中服务业累计利用外资762亿美元，服务业利用外资占比从2014年的87.7%提升至2019年的95%。2019年北京服务贸易实现进出口额近1.1万亿元，占全国服务贸易的1/5，继续保持全国前列。

老旧厂房变成了文化创意产业园；曾经冒烟点火的首钢高炉成了冬奥会的场馆；过去脏乱差的市场，如今改造成了居民抬脚可休憩的绿色公园……经济日报新闻客户端的报道也称，近年来，通过疏解非首都功能，大力推进城市产业结构调整，北京建设国际一流的和谐宜居之都取得了看得见摸得着的显著成效。

一系列创新成果和详尽的规划措施，让网友们对一个更加开放、服务业更加繁荣的北京充满期待。

带动形成更高层次改革开放新格局

从6月的广交会到9月的服贸会，再到将于11月举办的第三届进博会，中国正以一连串全方位、立体式的扩大开放行动，为国际社会提供着当下最为稀缺的交流平台。

习近平主席在致辞说：“中国将充分利用中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会等各类平台，推动开展政策和经验交流，建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系，支持组建全球服务贸易联盟，不断形成更多务实合作成果，使各国人民共同享有服务贸易增长成果。”

掷地有声的话语背后，是中国打造更高层次改革开放新格局的信心和决心。一系列强有力的措施，也为全球市场注入一剂强心针。

新华社“第一报道”栏目的图文作品《挑战面前，习主席这些倡议为世界经济复苏注入信心和动力》，采访了多国和国际组织相关专家学者，大家表示，在全球范围新冠肺炎疫情尚未得到全面控制、经济全球化遭遇逆流的背景下，习近平主席的致辞表明，中国正切实推动世界经济尽快复苏，并将坚定不移扩大对外开放。这让世界再次感受到中国负责任大国的担当。

服贸会的前身京交会诞生于2012年，已成功举办六届，展览面积从首届的5万平方米扩大到第六届的16.5万平方米；参展企业从首届的1000多家增加到第六届的2100多家；意向成交额从首届的601.1亿美元增加到第六届的1050.6亿美元。今年的服贸会更是吸引了来自148个国家和地区的企业和机构参加。规模从小到大，影响与日俱增，服贸会的发展壮大，是中国坚定不移扩大对外开放结出的硕果，也彰显着“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的决心。

正如微信公众号“人民日报评论”的文章所说：放在世界来看，我们或许更能理解，服贸会为何会受到如此多的聚焦。今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济产生巨大冲击，让服务贸易发展遭遇严峻形势。与此同时，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击。服贸会是疫情发生以来，我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。举办服贸会，既彰显着中国疫情防控所取得的显著成效，也为经济全球化注入了新动力，提振着全球经济复苏的信心。

微信公众号“学习小组”分析认为，种种新举措新主张，正推动中国从商品和要素流动型开放向规则等制度型开放加速迈进。前段时间，“新发展格局”引起海内外热议。实际上，“新发展格局”指向更高的发展质量，也指向更高水平的对外开放。随着中国进一步扩大内需，扩大对外开放，世界将分享到更多的中国发展红利，中国也将以自身发展助推全球共同繁荣。

网友“沂蒙山水”说：“我们迈向未来的步伐坚定不移！”网友“明楼”说：“越是艰险越向前，奋发有为，未来可期。”网友“开心哥”说：“共同迎接更美好的未来！”网友们认为，纵观人类社会发展史，世界经济开放则兴，封闭则衰。谁更开放，谁就能吸引更多的投资，获取更多市场信心。改革不停顿，开放不止步。面向未来，一个更高水平开放的中国必将不断为世界繁荣发展注入源源动力。

(责编：艾雯、燕勐)