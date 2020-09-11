vivo聚焦科技创新  实现跨越发展

在深圳经济特区建立四十周年之际，深圳宣布成为全国首个5Ｇ独立组网全覆盖的城市。

在宝安深港前海合作区内，vivo深圳总部大楼正在建设中。未来，将有近6000名研发技术人员入驻其中，借力深圳的人才优势和创新氛围，推动vivo的科技创新大步跨越。

作为一家专注移动通信产业的企业，成立25年来，vivo始终坚持创新科技，实现了跨越式的发展。

深圳是一个开放而多元的城市，对多元的包容有利于激发创新，进而为企业营造出良好的营商环境。未来，vivo将继续聚焦技术创新，做出更多消费者喜欢的产品。

在近两年竞争日趋激烈的智能手机市场，vivo每年的出货量仍然保持在全球领先位置。

变与不变，坚持围绕消费者需求而创新

从2G到5G，智能手机市场发生了巨变，vivo在激烈的市场竞争中屹立不倒，并筑起难以撼动的技术优势。

科技创新让vivo提升了手机的竞争力，带动了整体销量。根据国际调研机构Canalys发布的数据，在今年第二季度的中国智能手机市场中，vivo实现了23%的环比增长，市场份额稳居第二。

今年上半年，vivo手机的整体出货量保持稳中有增的趋势，高度自动化生产线和智能化生产降低了人为影响，做到了在保护员工安全的同时，助力复工复产。当然，这也离不开vivo与合作伙伴之间长期形成的稳固的信任链。基于这种信任关系，产业链上下游都能够作出及时的调整和响应。

过去的几年时间里，vivo一直以消费者的需求为出发点，在不断提升消费者认知的前提下，明确了企业发展的4个长赛道。大多数消费者都有记录美好、分享美好的需求，并且人们对美的追求也是长期存在的。为此，vivo选定了影像和设计这两个长赛道。此外，消费者对于操作电子产品时所感受到的流畅，以及由此带来的愉悦感和舒适感，也不会因为技术的变化而变化。所以，为消费者提供更好的交互体验和性能也是vivo的长期追求。

vivo一直致力于成为最懂消费者的手机品牌，把消费者导向视作核心竞争力，vivo对手机影像、设计、交互体验、性能等长赛道的投入将长期不变，会坚持往前走。

创新驱动，强化全球布局

面对激烈的市场竞争，vivo坚持“用户需求导向+技术创新”的发展战略，并由此诞生了屏幕指纹、升降式摄像头、微云台等行业领先科技。

vivo一直坚持对创新的持续投入，70%的员工从事研发工作，研发网络覆盖深圳、东莞、南京、日本东京等9个城市，范围包括5G通信、人工智能、工业设计、影像技术等众多前沿领域。

从2014年进入海外市场开始，vivo的全球化之路已经从东南亚、南亚，逐步拓展到了中东、非洲、欧洲、拉美等市场。vivo的成长经历与中国移动通信产业整体的快速发展密不可分，未来，vivo将立足中国，逐步走向国际市场，做出更多消费者喜欢的产品，通过不断自我革新，力争成为行业领军者。

数据来源：维沃移动通信有限公司

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 16 版）

(责编：马昌)