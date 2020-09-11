人民网>>国际

vivo聚焦科技创新  实现跨越发展

2020年09月11日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　在深圳经济特区建立四十周年之际，深圳宣布成为全国首个5Ｇ独立组网全覆盖的城市。

　　在宝安深港前海合作区内，vivo深圳总部大楼正在建设中。未来，将有近6000名研发技术人员入驻其中，借力深圳的人才优势和创新氛围，推动vivo的科技创新大步跨越。

　　作为一家专注移动通信产业的企业，成立25年来，vivo始终坚持创新科技，实现了跨越式的发展。

　　深圳是一个开放而多元的城市，对多元的包容有利于激发创新，进而为企业营造出良好的营商环境。未来，vivo将继续聚焦技术创新，做出更多消费者喜欢的产品。

　　在近两年竞争日趋激烈的智能手机市场，vivo每年的出货量仍然保持在全球领先位置。

　　变与不变，坚持围绕消费者需求而创新

　　从2G到5G，智能手机市场发生了巨变，vivo在激烈的市场竞争中屹立不倒，并筑起难以撼动的技术优势。

　　科技创新让vivo提升了手机的竞争力，带动了整体销量。根据国际调研机构Canalys发布的数据，在今年第二季度的中国智能手机市场中，vivo实现了23%的环比增长，市场份额稳居第二。

　　今年上半年，vivo手机的整体出货量保持稳中有增的趋势，高度自动化生产线和智能化生产降低了人为影响，做到了在保护员工安全的同时，助力复工复产。当然，这也离不开vivo与合作伙伴之间长期形成的稳固的信任链。基于这种信任关系，产业链上下游都能够作出及时的调整和响应。

　　过去的几年时间里，vivo一直以消费者的需求为出发点，在不断提升消费者认知的前提下，明确了企业发展的4个长赛道。大多数消费者都有记录美好、分享美好的需求，并且人们对美的追求也是长期存在的。为此，vivo选定了影像和设计这两个长赛道。此外，消费者对于操作电子产品时所感受到的流畅，以及由此带来的愉悦感和舒适感，也不会因为技术的变化而变化。所以，为消费者提供更好的交互体验和性能也是vivo的长期追求。 

　　vivo一直致力于成为最懂消费者的手机品牌，把消费者导向视作核心竞争力，vivo对手机影像、设计、交互体验、性能等长赛道的投入将长期不变，会坚持往前走。

　　创新驱动，强化全球布局

　　面对激烈的市场竞争，vivo坚持“用户需求导向+技术创新”的发展战略，并由此诞生了屏幕指纹、升降式摄像头、微云台等行业领先科技。

　　vivo一直坚持对创新的持续投入，70%的员工从事研发工作，研发网络覆盖深圳、东莞、南京、日本东京等9个城市，范围包括5G通信、人工智能、工业设计、影像技术等众多前沿领域。

　　从2014年进入海外市场开始，vivo的全球化之路已经从东南亚、南亚，逐步拓展到了中东、非洲、欧洲、拉美等市场。vivo的成长经历与中国移动通信产业整体的快速发展密不可分，未来，vivo将立足中国，逐步走向国际市场，做出更多消费者喜欢的产品，通过不断自我革新，力争成为行业领军者。

　　数据来源：维沃移动通信有限公司


　　《 人民日报 》（ 2020年09月11日 16 版）
(责编：马昌)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved