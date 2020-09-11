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《人民日报》发言人强烈抗议蓬佩奥相关声明

2020年09月11日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月10日电  9月9日，美国务卿蓬佩奥公开发表言论，无理指责《人民日报》拒绝刊登美驻华大使布兰斯塔德文章，并恶毒攻击中国媒体。美方此举纯属恶意挑衅，严重背离事实，《人民日报》发言人对此表示强烈抗议和坚决反对，认为有必要还原事实真相。

　　8月26日，美驻华使馆主动联系《人民日报》，提出要求在9月4日前刊登布兰斯塔德大使文章，希望在8月27日得到答复，并在来函中明确表示“美国驻华大使馆认为，文章全文刊发、不做任何修改尤为重要”。

　　《人民日报》回复美使馆表示，此次美使馆以布兰斯塔德大使名义发来的稿件，内容漏洞百出，与事实严重不符，也不符合《人民日报》作为一家久负盛名、严肃专业的知名媒体对来稿选用、刊发所秉持的一贯标准。如美方仍希望在《人民日报》发表，应切实本着平等和相互尊重的原则，根据事实对文章做出实质性修改，在此基础上，我们愿意和美使馆保持接触与沟通。

　　《人民日报》与美国媒体一样，有权决定是否刊发及何时刊发投稿，有权对投稿做必要修改和编辑，也有权拒绝刊发有明显事实错误和充满偏见的文章。这是新闻行业准则，也符合国际惯例。

　　长期以来，对于包括布兰斯塔德大使在内的、对中国秉持客观公正态度的各国友人，向《人民日报》投稿并申请刊发文章事，我们一直持积极开放的态度。早在2013年4月15日，时任美国艾奥瓦州州长的布兰斯塔德先生就在《人民日报》3版刊发题为《同中国的独特伙伴关系》的署名文章，表达了希望和中国建立更为有力的经济伙伴关系的愿望。去年和今年，在人民日报社积极支持下，布兰斯塔德大使在本报所属《环球时报》先后发表了题为《我当美国驻华大使这一年》《我们对抗COVID—19的全球响应》等署名文章。博卡斯、洪博培等美国前驻华大使，也都曾在《人民日报》刊发署名文章。事实说明，我们对美国历任大使投稿都是重视的。

　　《人民日报》始终致力于促进中美两国人民加强沟通、增进理解。然而，近一段时间以来，美方出于冷战思维和意识形态偏见，不断升级对《人民日报》等中国媒体驻美机构的政治打压和迫害。从登记“外国代理人”，到列为“外国使团”；从拒绝中国记者签证，再到变相驱逐中国媒体驻美记者，近期又采取歧视性签证限制措施，将所有中国媒体驻美记者包括常驻联合国记者的签证限制在3个月以内，迄今仍未明确是否给8月6日到期的所有中国驻美记者延期，导致多名《人民日报》驻美记者及其随任家属、甚至是幼童身处极大不确定性中，对中方记者在美工作生活造成严重影响，新闻报道自由受到极大限制。

　　极具讽刺意味的是，美方一方面以《人民日报》等中方媒体是中国共产党的“宣传机器”为由进行蛮横打压，一方面又要求“宣传机器”为美错误观点宣传，不仅罔顾新闻工作规律，颐指气使霸道无理，而且事后又倒打一耙，散布谣言混淆视听。

　　《人民日报》强烈抗议美方无理挑衅，美方应立即纠正有关歧视性做法，切实保障《人民日报》等中国媒体驻美记者的安全和权利，停止对中国媒体的攻击抹黑。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月11日 03 版）
(责编：牛镛、马昌)
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