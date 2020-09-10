外交部：美希望《人民日报》发表文章是假，设局栽赃是真

人民网北京9月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持10日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：昨天，中方发布了中德欧领导人将于9月14日举行视频会晤的消息。请问此次中德欧领导人视频会晤的背景是什么，主要将讨论哪些内容，中方希望会晤达到什么目的？

赵立坚：此次中德欧领导人会晤是中欧之间的一次重要会晤。届时习近平主席将同欧方、德方领导人就中欧关系和共同关心的问题进行深入沟通。

今年是中国同欧盟建交45周年，中欧关系发展面临重要机遇。中欧是两大力量、两大市场、两大文明。当前形势下，中欧就双方关系和共同关心的问题加强高层沟通，有利于增进政治互信，推动务实合作，促进中欧关系发展。我们希望通过此次会晤，进一步发出中欧致力于加强沟通合作，共同捍卫多边主义和自由贸易，维护世界和平、稳定与繁荣的积极信号，为后疫情时代的世界经济发展注入信心动力，同时就中欧之间接下来的重大外交议程加强协调。中方愿同德方、欧方一道努力，共同做好此次会晤筹备工作，确保会晤取得成功。

新华社记者：我们注意到外交部网站刊登了《中国关于联合国成立75周年立场文件》，能否介绍相关情况？

赵立坚：今年是联合国成立75周年。外交部于9月10日发布《中国关于联合国成立75周年立场文件》，就联合国作用、国际形势、可持续发展、抗疫合作等问题阐述中方立场和主张。

立场文件指出，国际社会应以纪念联合国成立75周年为重要契机，共同维护世界反法西斯战争胜利成果，抵制单边主义、霸权主义和强权政治，坚定支持多边主义，坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中国愿同世界各国一道，共同构建人类命运共同体！

《人民日报》记者：美国国务卿蓬佩奥今天发推特称，中国共产党抱怨美对华缺乏公平和对等,但中国大使可在任何美国媒体自由发表文章，而中国共产党却拒绝在《人民日报》发表布兰斯塔德大使评论文章。刚刚，《人民日报》发言人就蓬佩奥的错误言论表示强烈抗议。中国外交部对此有何评论？

赵立坚：首先，必须澄清一点，中国驻美大使始终致力于促进中美两国和两国人民之间的友好交往与合作，从不制造散布针对美国的谣言，从不攻击抹黑美国的制度，从不干涉美国的内政。崔天凯大使在美国媒体发表文章或接受采访，是美国媒体自愿、主动行为，是双方本着平等和相互尊重精神沟通的结果。

关于蓬佩奥的有关谬论，《人民日报》发言人已经作出回应，详细介绍事实真相，相关经纬非常清楚。8月26日，美国驻华使馆主动联系该报，要求在9月4日前刊登布兰斯塔德大使一篇署名文章，强调文章要全文刊发、不得做任何修改，并要求在8月27日，也就是第二天，就得到答复。这篇文章内容漏洞百出，与事实严重不符，充斥着对中方的恶毒攻击抹黑。蹊跷的是，8月27日，就在报社正在研究这篇文章之时，美国国务院亚太事务助卿史达伟就已经在华盛顿向中国驻美使馆提出交涉，表达所谓关切。

请问在座的外国媒体朋友，如果中方像美方一样，今天向你们提供一篇严重扭曲事实和对你们国家攻击抹黑的文章，要求你们明天答复并承诺不能做任何修改、全文刊发，你们能做到吗？美方此举显然与新闻自由无关，完全是精心设计，故意碰瓷找茬。美方希望发表文章是假，设局栽赃是真。

事实上，根据《人民日报》发言人介绍，该报曾刊发过博卡斯、洪博培等美国前驻华大使署名文章，也积极支持该报所属《环球时报》刊发过两篇布兰斯塔德大使的署名文章。我也可以告诉你们，在布兰斯塔德大使当州长时，《人民日报》还刊登过他的一篇文章。美国个别政客一面以《人民日报》等中国媒体是中国共产党所谓“宣传机器”为由对他们进行蛮横打压，另一方面又要求他们眼中的“宣传机器”为美方作虚假宣传，恶毒攻击中国政府，有关做法既逻辑错乱，更是霸道无理。

我想强调，同美国媒体以及其他任何媒体一样，《人民日报》完全有权决定是否刊发及何时刊发投稿，完全有权对投稿作必要修改和编辑，也完全有权拒绝刊发有明显事实错误和充满偏见的文章。这是新闻行业准则，也符合国际惯例。美方应该停止造谣撒谎，抛弃霸凌做法，应该以实际行动尊重新闻自由。

总台央广记者：根据昨天最新发布的数字，8月份中欧班列实现去程、回程开行列数、发送量的均衡增长，同比增幅均在60%以上。你对此有何评论？

赵立坚：今年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，国际运输受到严重影响。中欧班列挑起了陆路运输的“大梁”，成为各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”。今年8月，中欧班列继续保持强劲增长态势，累计开行1247列、发送货物11万标箱，同比分别增长62%、66%，综合重箱率98.5%，再创历史新高。

疫情期间，中欧班列合作共赢、互利互惠的特点进一步显现，更加显现出“一带一路”共商共建共享的特性。中欧班列不仅把国际社会紧缺的防疫抗疫物资和生产生活用品源源不断地送达欧洲国家，也把大量国外优质产品运到中国。这有助于推动班列沿线国家复工复产和经济快速重启，为全球产业链、供应链的稳定提供了强大动力，也为全球经济复苏与发展带来新的机遇。

中欧班列的逆势增长再次说明，经济全球化是不可逆转的时代潮流，各国经济彼此依存，利益交融前所未有。中方愿同欧方共同努力，进一步提升中欧班列的运力和效益，拓展中欧及沿线国家物流合作，为各国深化抗疫合作、高质量共建“一带一路”作出新的贡献。

《环球时报》记者：据《悉尼晨锋报》报道，澳政府高级别消息人士称，澳情报机构对中国记者的“问询”完全符合正常程序，与澳驻华记者“被迫离境”无法相提并论。澳方还称中方采取“人质外交”的极端手段。另外《澳大利亚人报》驻华记者葛士伟称，他原计划于周日启程返回中国，但澳外交贸易部告知他暂缓一周返华。中方对此有何评论？

赵立坚：澳方称他们对中国记者的“问询”符合正常程序，却称中方采取的是“人质外交”，这种说法充分显示出澳方一些人莫名奇妙的优越感，暴露了他们十足的虚伪和双重标准。

我昨天介绍过，今年6月下旬一天凌晨，澳大利亚安全情报机构以可能违反澳“反外国干涉法”为由，对新华社、中央广播电视总台和中新社驻澳大利亚的4名记者进行突击搜查和盘问，扣押了工作电脑、手机，甚至连记者孩子用的儿童平板电脑和电子玩具等物品也不放过。此外，澳执法人员对中国记者进行威胁恐吓，还不允许他们与中国在当地的总领馆联系，这些记者及其家人的身心健康都受到严重损害。澳方迄今未就搜查中方记者给出合理解释，仍未向中方记者归还全部被扣押物品。这就是澳方所谓的“正常问询”吗？

关于两名澳大利亚记者，中方有关部门在办理一起案件过程中依法对其开展调查询问工作，这是完全正常的执法行为。所谓“人质外交”的说法完全是无稽之谈。

澳方称两名澳大利亚记者是“被迫离境”的，那么请澳方说说看，中国什么人、哪家机构、什么时候强迫有关澳大利亚记者离境了？根据澳媒报道以及澳方涉事记者自己的公开陈述，是澳大利亚驻华使馆要求这两名记者尽快离开中国，澳大利亚驻华使馆还在中方有关部门要求记者配合调查后安排其进入澳驻华使馆以躲避调查。这些行为完全超出了领事保护的范畴，实质上是在干扰中方依法办案，干涉中国内政和司法主权。澳外长佩恩已公开表示澳政府协助两名澳记者返澳。澳外交贸易部及澳驻华使馆在其中扮演了什么角色，澳方对此必须解释清楚。

至于《澳大利亚人报》有关驻华记者葛士伟返华问题，该记者于今年6月同我的同事联系时称，其因个人原因需回澳休假，料理好相关事宜后希尽快返华。该记者8月递交返华签证申请后，中方克服新冠肺炎疫情造成的困难，为他及其家属返回中国做出了特殊安排，提供了便利和协助。他本拟于本周末回中国，恰恰是澳大利亚方面要求他推迟行程。

我想再次强调的是，澳方在没有任何证据的情况下任意搜查中国媒体驻澳记者，严重干扰中国媒体在澳正常报道活动，粗暴侵犯中国驻澳记者正当合法权益，充分暴露了澳方一些人标榜的“新闻自由”和所谓“尊重并保护人权”的虚伪性。澳驻华使馆容留有关记者逃避中方调查，对中方正常执法行为横加阻挠和干扰，这种做法与澳驻华使馆的地位和身份不符。

我们敦促澳方尊重基本事实，停止以任何借口对在澳中方人员的骚扰、打压，停止干扰中国有关部门依法办案，不要再做干扰两国人文交流、损害两国互信的事。

中新社记者：近期，蓬佩奥等美国政客“很关心”中国渔船在厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛附近公海作业事，称对这些渔船关闭定位系统、乱排垃圾、非法捕捞等表示关切和担忧。中方对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥有关言论罔顾事实、混淆黑白，目的是扰乱视听，挑拨有关国家同中国的友好关系，用心十分险恶。

事实是，东南太平洋公海是各国传统作业渔场。除中国外，其他国家渔船也在该区域生产作业。中国作为负责任的渔业大国，一直重视海洋环境和海洋资源保护，对海外作业渔船实行最严格的管控措施。经核实，所有中国渔船均正常依法作业，正常使用区域渔业管理组织认可的船位监测系统（VMS），每小时自动报送船位，没有进入沿岸国家专属经济区，并按照规定处理船上垃圾。相关区域渔业管理组织公布的非法、不报告和不受管制（IUU）渔船名单中，没有一艘中国籍渔船。为积极养护海洋渔业资源，早在今年6月1日，中方宣布自今年起，每年7月至9月在西南大西洋部分公海、9月至11月在东南太平洋部分公海实施自主休渔政策，此举得到包括厄瓜多尔在内的周边国家及相关区域渔业管理组织的充分肯定。

一段时间以来，中国同厄瓜多尔本着相互尊重、友好协商的精神，就渔业合作保持密切沟通，一致同意建立沟通联络机制，加强信息相互通报，及时消除误解，推进双多边合作，共同维护相关海域渔业生产秩序和海洋环境。中厄关系不会受到任何第三方干扰和破坏。

美国个别政客和官员应该停止造谣惑众、四处散布虚假消息，停止挑拨离间别国关系，否则只会自取其辱，进一步自损形象。

法新社记者：美国近期吊销了超过1000名中国留学生和学者的签证。美国总统特朗普指责其中一些人从事“间谍活动”。中方是否会采取反制措施？

赵立坚：一段时间以来，美方在中美人文交流领域采取的一系列消极错误言行与美方自我标榜的开放自由等理念完全背道而驰，与两国民意完全背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流完全背道而驰，给中美正常人文交流与人员往来带来严重消极影响，严重损害了两国关系的社会基础。美国政府公然采取损害中国在美留学人员合法权益的措施，是赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵犯中国留学人员人权。

美方应该立即停止利用各种借口对在美中国留学生的无端限制和打压。我们支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益。中方保留对此事作出进一步反应的权利。

总台央视记者：据报道，阿富汗第一副总统萨利赫车队9日在首都喀布尔遭路边炸弹袭击，萨本人受轻微伤。袭击造成至少10名平民死亡、30余人受伤。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到阿富汗首都喀布尔发生针对第一副总统萨利赫车队的炸弹袭击，并造成许多平民伤亡。我们对此表示强烈谴责，对遇难者表示深切哀悼，祝伤者早日康复。

当前，阿富汗和平和解进程正处在关键时期，需要各方共同为此作出真诚努力。作为阿富汗友好邻邦和真诚朋友，中方坚定支持阿富汗和解进程，支持阿富汗政府和人民打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全，期待阿富汗早日实现和平稳定、发展与繁荣。

凤凰卫视记者：据报道，中国正在同梵蒂冈就续签2018年达成的主教任命临时性协议进行磋商，有望于未来几周完成磋商，将协议再延长两年。中方能否证实？

赵立坚：在中梵双方共同努力下，中梵关于主教任命临时性协议签署近两年来得到顺利实施。今年以来，双方就抗击新冠肺炎疫情相互支持，共同致力于维护全球公共卫生安全，通过一系列积极互动积累了更多互信和共识。双方将继续保持密切沟通和磋商，持续推动改善关系进程。

《北京日报》记者：据报道，苏丹近期发生百年一遇的严重洪涝灾害，自9月5日起全国进入为期3个月的紧急状态。目前，苏丹洪灾已导致约50万人流离失所，10万间房屋倒塌，100多人死亡。中方对此有何评论？

赵立坚：中方向苏方表示诚挚慰问，并向洪灾中的罹难者表示深切哀悼。中国和苏丹传统友好，我们对苏丹人民所遭受的洪灾感同身受，愿向苏方提供力所能及的人道主义援助。我们也相信苏丹政府和人民一定能够早日战胜洪灾，重建家园。

路透社记者：据报道，澳大利亚出于“国家安全方面的担忧”，吊销了2名中国学者的签证。你能否提供更多信息，对此有何评论？

赵立坚：我不了解你提到的有关具体情况。我觉得你应该向澳方去了解这起事件的经纬。

(责编：刘叶婷、杨牧)