王毅出席上海合作组织成员国外长理事会会议

人民网莫斯科9月10日电 (记者张光政) 当地时间9月10日，国务委员兼外长王毅在莫斯科出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

王毅表示，当前，疫情正在深刻改变世界，全球经济遭遇空前衰退，单边霸凌行径愈演愈烈，全球治理机制陷入困境。同时我们更要看到，和平、发展、合作、共赢仍是不可逆转的时代潮流，各方携手抗疫的生动实践展现出多边主义的强大力量，构建人类命运共同体日益成为更多国家的坚定选择。明年是上合组织成立20周年。中方愿同各方紧密协作，引领上合组织更加有效应对风险挑战，为促进地区和世界安全稳定、发展繁荣作出应有贡献。

王毅就加强上合组织合作提出中方5点建议：

第一，坚定相互支持，维护彼此核心利益。域外势力从未停止干涉本组织国家的内政，抵御外来干涉是我们面临的共同挑战。我们要牢固树立命运共同体意识，坚定支持彼此走符合本国国情的发展道路，坚定支持各自维护政治安全和社会稳定，绝不允许外部势力插手成员国内部事务，决不允许“颜色革命”在本地区得逞，绝不允许本地区的和平稳定受到破坏。只要我们团结一心、精诚协作，就能将国家前途牢牢掌握在各国人民手中，就能切实维护好得来不易的地区稳定大局。

第二，坚持团结合作，共同抗击新冠疫情。中方愿同各方深化抗疫合作，继续推动建立边境地区联防联控机制。中方新冠疫苗研制完成并投入使用后，愿优先考虑上合组织成员国的需求。要加强公共卫生领域合作，落实上合组织传统医学论坛成果，助力各国早日战胜疫情。要推动国际社会坚持合作抗疫的大方向，反对将疫情政治化和病毒标签化，反对干扰破坏全球抗疫的错误言行，支持世卫组织发挥应有作用，推动构建人类卫生健康共同体。

第三，坚持休戚与共，化解各类安全风险。我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，保持对“东突”等暴恐势力严打高压态势，严防“三股势力”借疫生乱。要着眼地区安全形势，完善本组织执法安全合作机制。要落实本组织反极端主义公约，坚决遏制各类极端思想传播，反对在反恐问题上搞“双重标准”。中方近日提出了“全球数据安全倡议”，旨在保障数据安全有序流动，为制定数字安全国际规则提供蓝本。这一倡议回应了各方的普遍关切，符合各方的共同需要，欢迎各成员国共同参与。

第四，坚持协同发展，助推各国经济复苏。我们要统筹推进疫情防控和经济发展，加强宏观政策协调和发展战略对接，协商建立人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”，确保地区产业链供应链稳定性和竞争力。要不断提高贸易投资便利化水平，全面推进高质量共建“一带一路”。中国将推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建设更高水平的开放型经济新体制，愿同各国分享中国市场新机遇。

第五，坚持多边主义，推动完善全球治理。维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序是各国共识，坚持多边主义是国际社会尤其是广大中小国家的立国之本。作为超级大国的美国，执意奉行本国第一、本国优先，大搞单边行径，不断退群毁约，不但放弃自身应当承担的国际义务，还把谋取一己私利建立在损害别国正当利益之上，正在成为当代国际秩序的最大破坏者。上合组织应始终站在多边主义一边，站在公平正义一边，站在历史前进的方向一边，坚定捍卫联合国核心地位，坚定维护国际法权威，坚决防止强权政治将这个世界拉回到弱肉强食的“丛林时代”，坚决遏制单边霸凌行径阻挡国际关系民主化的步伐。

其他各国外长在发言中充分肯定上合组织在维护地区安全、促进发展、抗击疫情方面发挥的积极作用，愿进一步加强国际团结抗疫，积极开展疫苗、药物研发合作。各方支持加强政策协调，推动实现后疫情经济复苏和可持续发展。各方强调，今年联合国成立75周年，要维护以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，维护联合国的核心地位，坚定支持多边主义，反对单边主义，反对外部势力干涉地区国家内政。各方致力于打击各种形式的恐怖主义，通过对话推进地区热点问题的政治解决。各方一致支持密切成员国人文交流，深化上合组织同其他国际组织的沟通协调，推动本组织在国际事务中发挥更大作用。

此次外长会为将于11月举行的上合组织领导人峰会进行了全面准备。会议还通过了上海合作组织成员国外长理事会会议新闻公报。

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