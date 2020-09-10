日韩贸易摩擦不断 摩擦缘由影响难料

人民网北京9月10日电 9月10日，由全国日本经济学会、中国社会科学院日本研究所与社会科学文献出版社共同在京发布《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2020）》。

报告指出日韩贸易摩擦的发生既有劳工索赔引发的近因，也有深层次历史导致的远因，日美韩三国关系的变化也是重要的影响因素。日韩贸易摩擦走过了从突发到激化再到缓和的过程，对日韩两国的经济、经贸关系、经贸合作等方面均产生了不同程度的负面影响。

近年来，韩国强征劳工受害者与日方公司官司频出，而韩国最高法院的强硬态度，特别是自2017年文在寅总统上台以来的对日态度更加强硬，使得日韩关系变得越发紧张。2018年10月，韩国最高法院支持四名二战时期遭日本强征的韩国劳工的索赔权，判决涉事日本新日铁住金公司向每名原告赔偿1亿韩元（约8.8万美元），激化了两国政府间的矛盾。同时，日韩两国之间的“慰安妇问题”也为两国的贸易合作埋下深深的隐患。自20世纪90年代以来，慰安妇问题逐渐浮出水面，日韩两国一直在处理慰安妇问题上争执不休，尤其是2017年文在寅出任韩国总统后，韩国政府多次就朴槿惠政府达成的《韩日慰安妇协议》表达不满，认为协议没有被多数韩国民众接受，并成立专门的“调查组”进行调查，最终认为该协议不符合韩国宪法，不具有效力。2018年，韩国政府宣布将解散“和解与治愈基金会”，这相当于在事实上否定了该协议，引发日本政府的强烈反对，加剧了两国矛盾。此外，日韩两国还存在领土争端。日韩两国在竹岛（韩方称“独岛”）的领土主权上存在长期纠纷，其深刻程度近乎无解，成为日韩关系上的“死结”。岛屿争端涉及自然资源、海洋主权、军事地位等现实利益，而实际被韩国政府所控制的竹岛对日本政府而言如鲠在喉。日韩两国在领土问题上的分歧和对立进一步激化了两国矛盾。

日美韩三国关系发生显著变化，成为日韩贸易摩擦发生的重要原因。首先，在日本，安倍晋三政府自上台以来积极改善与美国的关系，着力强化日美同盟关系，随着《日美贸易协定》的签署，日美关系得以进一步强化。另外，2017年以来，中日关系持续改善，以经济社会领域发展为核心内在驱动日本改善对华关系。其次，在韩国，文在寅政府属于进步派政府，主张以强硬态度对待日本，韩国在对日层面持强硬立场。最后，美国的缺席也是日韩贸易摩擦的一个重要影响因素。在以往的日韩关系中，日韩两国发生矛盾时，美国基于其在东北亚地区的利益考量，经常扮演“调停者”的角色。但特朗普政府上台后，致力于推动“美国优先”的外交政策，对此次日韩关系恶化没有及时出手以促进双方缓和，造成日韩关系持续恶化，乃至日韩贸易摩擦爆发。

日韩贸易摩擦的发生不仅使两国关系日趋紧张，而且对两国的经济发展产生负面影响，并且对日韩两国的经贸关系、中日韩经贸合作等产生不利影响。中国应从日韩贸易摩擦中汲取经验教训，加快中国半导体产业创新发展。中国应加大对半导体原材料、生产设备制造的研发投入力度，掌握这一领域的关键技术和生产能力，有效促进半导体产业发展。

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