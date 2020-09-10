中日贸易平稳发展 投资总额稳步增长

人民网北京9月19日电 9月10日，由全国日本经济学会、中国社会科学院日本研究所与社会科学文献出版社共同在京发布《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2020）》。

报告指出，2019年，虽然遭遇世界经济增速下滑、贸易保护主义和单边主义盛行，全球贸易受到严重影响，但中日双边贸易仍继续保持了3000亿美元规模。中国连续12年为日本第一大贸易伙伴国。投资方面，近年来日本对华直接投资保持逐步恢复的势头，2019年也不例外。据中国商务部统计，截至2019年底，日本累计对华投资实际使用金额为1157.0亿美元，占中国吸引外资总额的6.1%，成为中国第一大外资来源国。同时，日本对华直接投资中的服务业投资增多，投资领域朝着多元化方向发展。中国日本商会2019年版白皮书显示，48%的日资企业希望扩大在华经营规模，高出2015年10个百分点。这说明在华日资企业对投资中国市场保持较强的信心。特别是自新冠肺炎疫情以来，中国政府应对得力，迅速控制疫情，使得经济会快速恢复增长，保持稳中向好的发展势头，国内将涌现出更多新的投资和消费增长点，对于日本等外资企业而言，这都意味着巨大商机。日本各界和企业也继续看好中国经济社会的发展前景和市场的发展潜力，重视并加强在华投资合作。

而中国企业也继续加快对日投资步伐，中国对日投资稳步增长，主要涉及制造业、金融服务、互联网、电气、通信、软件等新业态，跨境电商、移动支付、共享经济等新经济模式发展较快。同时，中国企业还看重日本市场和研发环境，众多中国企业与日本运营商及生产商开展互惠互利合作，包括华为、中兴、海尔、百度、苏宁、京东等，华为等还在日本设立了研发中心，阿里巴巴、腾讯等则增加了在日支付网点。2020年，中日两国将加深经贸领域合作，在维护亚洲及世界和平与发展中共担责任，共同维护多边贸易体制，继续为本地区和世界经济的发展做出贡献。

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