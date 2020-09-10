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后疫情时代应进一步巩固世贸组织核心作用——访世贸组织总干事候选人图多尔·乌里扬诺夫斯基

2020年09月10日16:51  来源：新华网
 

新华社日内瓦9月10日电 专访：后疫情时代应进一步巩固世贸组织核心作用——访世贸组织总干事候选人图多尔·乌里扬诺夫斯基

新华社记者凌馨 胡晗露

世界贸易组织总干事候选人、摩尔多瓦前外交部长图多尔·乌里扬诺夫斯基日前接受新华社记者专访时表示，世贸组织目前正处在十字路口，需要以创造性和务实的方式振兴多边贸易体系，并在后疫情时代进一步巩固世贸组织核心作用。

乌里扬诺夫斯基曾担任摩尔多瓦驻瑞士大使、摩尔多瓦常驻联合国日内瓦办事处及世贸组织代表。他表示，自己在10多年的外交和政治职业生涯中，参与了涉及多个国家的双边、区域和多边谈判，并一贯主张“自由、公平、包容和透明”的贸易，坚定支持多边贸易体系。

乌里扬诺夫斯基强调，世贸组织正面临着前所未有挑战，需要成员以“创新、务实和积极的”方式，以强大的政治意愿来巩固和加强，使全球贸易议程更好、更快地应对新挑战，从而实现普惠性成果。具体而言，要推动多边贸易体系框架下的谈判，维护和改进世贸组织争端解决机制，提升贸易政策监督职能的效力。

乌里扬诺夫斯基认为，新总干事短期和中期工作重点包括恢复上诉机构运转，以确保贸易争端得到迅速解决；大力支持各成员在第12届部长级会议前就渔业补贴议题达成多边谈判文本；进一步鼓励和支持成员就电子商务、投资便利化、国内服务贸易监管、中小微企业等议题进行讨论。

乌里扬诺夫斯基表示，新冠疫情给多边主义带来一系列挑战。后疫情时代，经济受到的影响将持续，完善全球经济治理比以往任何时候都更显迫切。在此背景下，世贸组织的核心作用应得到进一步巩固，世贸组织总干事应致力于寻求共赢的解决方案。

他指出，数字贸易是应对当前危机的关键。贸易的数字化转型趋势已成定局，世贸组织应借此机会加快制定电子商务的国际规则，并为新兴经济体和最不发达国家提供有针对性的援助，以帮助它们更好地融入后疫情时代的全球贸易体系。

世界贸易组织第六任总干事阿泽维多8月31日离任，提前一年结束任期。新任总干事的遴选程序已于6月8日启动，目前获得提名的8名候选人分别来自肯尼亚、尼日利亚、埃及、墨西哥、韩国、英国、沙特阿拉伯和摩尔多瓦。

世贸组织总理事会决定从9月7日开始，就新总干事遴选事宜举行3轮磋商，逐步缩小候选人范围，并最终通过协商一致的原则确定新总干事人选。（参与记者：林惠芬、陈进）

(责编：艾雯、燕勐)
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