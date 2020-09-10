综合消息：中东多国新增确诊病例数居高不下 防疫形势严峻

新华社伊斯坦布尔9月10日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东多国单日新增新冠确诊病例持续走高，防疫形势严峻。

伊拉克卫生部9日报告新增新冠确诊病例4243例，累计确诊273821例；新增死亡75例，累计死亡7732例；新增治愈3669例，累计治愈209993例。

伊拉克卫生部公共卫生部门负责人利雅德·阿米尔当日说，过去数周伊拉克每日新增确诊病例数继续攀升，但大多数病例为轻症，当前伊拉克每天治愈人数在4000例左右。

以色列卫生部9日晚公布的数据显示，当天该国新增确诊病例3532例，累计确诊141097例；新增死亡14例，累计死亡1054例；新增治愈1351例，累计治愈108354例。

据以媒体报道，以色列新冠内阁会议将于10日讨论在即将到来的犹太新年及赎罪日期间的疫情限制措施，以色列卫生部及国家新冠项目负责人龙尼·加姆祖将建议在全国范围内实行封锁。以色列从8日晚起已对该国40个疫情严重的城市和社区实行宵禁，宵禁时间为晚7时至次日凌晨5时。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部9日发布的新冠疫情数据显示，该国当天对86917人进行了新冠病毒检测，确诊883例，为5月底以来单日新增确诊病例数新高。阿联酋累计确诊75981例，死亡393例，治愈67359例。

突尼斯近来单日新增确诊病例数屡屡突破疫情暴发以来的纪录，9日该国报告新增确诊293例，累计确诊5417例，死亡96例，治愈1862例。突尼斯教育部虽然8日宣布学校9月15日以后正常开学，但规定每个班学生分批到校，每班上课人数不得超过18人。

土耳其卫生部长科贾9日表示，在过去24小时里，该国对111193人进行了新冠病毒检测，其中1673人结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊284943例，死亡6837例，治愈254188例。土最大反对党共和人民党发言人法伊克·厄兹特拉克9日宣布自己新冠病毒检测结果呈阳性。

黎巴嫩卫生部9日数据显示，该国新增确诊553例，累计确诊21877例，累计死亡212例，累计治愈7024例。据黎巴嫩官方国家通讯社9日报道，黎看守政府外交部长沙尔贝勒·韦贝的新冠病毒检测结果呈阳性，将被隔离两周。

摩洛哥卫生部9日数据显示，该国过去24小时内新增新冠确诊病例2157例，累计确诊77878例，死亡1453例，治愈59723例。摩洛哥政府9日宣布，考虑到疫情仍在蔓延，全国公共卫生紧急状态将延长至10月10日。

还有一些中东国家9日更新了累计确诊病例数：伊朗393425例，埃及100403例，巴林57450例，阿尔及利亚47216例，巴勒斯坦36214例，叙利亚3351例。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、陈霖、张淼、熊思浩、涂一帆、郑一晗、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、白平、李良勇）

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