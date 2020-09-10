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特写：师生重聚忧乐参半——一名英国教师眼中的开学日

2020年09月10日15:03  来源：新华网
 

新华社伦敦9月9日电 特写：师生重聚忧乐参半——一名英国教师眼中的开学日

新华社记者张代蕾

英国斯塔福德郡蒂滕索尔第一小学9月初全面复课的第一天，三年级授课教师肖恩·艾伦决定把下午课程用于和学生讨论新冠疫情。

“我们畅谈各自在疫情期间的经历，不是为了传播恐慌，而是希望孩子们直抒胸臆，帮助他们从对疫情的忧虑中解脱出来。”艾伦告诉记者。

艾伦已有5个多月没有看见一个完完整整的班级。从英国中小学3月因为疫情关闭，到6月学校对部分年级学生重开，再到暑假期间英国政府明确规定9月所有中小学全面复课，许多孩子在秋季学期开课第一天才真正第一次重返校园。

“开学第一天，学校老师们都有点担心。当父母们把孩子们送到校门口时，我们能感觉到一些家长同样也在担心，”艾伦说，“在疫情下重返学校，这的确令人不安，但与此同时，你又非常高兴能看到所有孩子时隔几个月后集体返校。”

蒂滕索尔第一小学现有100多名孩子就读，开学第一天全体学生无一缺勤。对艾伦而言，开学重聚的感受是忧乐参半。“这些5到9岁的孩子和老师、同学得以重聚，大家都欣喜若狂，但同时，社交距离限制意味着我们在学校的互动方式受到极大限制。”

在艾伦看来，英国政府的防疫规定和安全建议改变了校园生活，让学校同以前相比“看起来一样，但又有很大不同”。教室重新布置，课桌不再围成一圈而是面向黑板，尽量避免学生们在课堂上“面对面”交流。校园里安装了额外的洗手池和手部消毒装置。教室里随时备有消毒纸巾以擦拭书桌。

艾伦说，不断提醒孩子洗手、消毒、保持距离，成了老师们新养成的“本能反应”。而如何合理协调班上34个学生在有限的午休时间里轮流去上厕所、洗手、用餐，是他开学后每天都要重复面临的挑战，令他有点头疼。

按照英国政府的防疫建议，英格兰大部分学校都把学生分组，同组内成员可共同行动，但不能和其他组互动，以减少传播和感染风险。不少学校师生和家长都曾表示，在有限的校园空间里要求学生保持人际间距“不现实”。

艾伦说，开学几天来，他和同事们正慢慢适应这些新变化和新要求。“开学第二天，老师们心态比第一天略放松，我们开始有时间考虑如何更好实施一些（防疫）程序，如何应对新出现的问题。”

在开学第一天下午的课堂讨论中，艾伦最深切的感受还是学生们对学校课堂的怀念和珍视，疫情期间被迫停课让孩子们意识到学校的重要性。“失而复得，会更觉得珍惜，即便他们还只是7、8岁的孩子，我依然能从言谈中感到他们在学校关闭期间有多失落，有多想念学校。”“现在孩子们上课更专心、更自觉，这与以前有所不同。”艾伦说。

英国首相约翰逊8月表示，学校全面复课是“国家要务”，从社会、经济和道德层面讲都至关重要。英国政府儿童事务专员也曾提出，如果英国疫情持续严重导致出现二次大规模“封城”，学校应该是最后一个关闭的公共设施。

英国各地近期陆续开学以来，每日新增感染病例数迅速上升，多所学校出现小规模集中感染。一些老师病毒检测呈阳性，教师的安全成为英国媒体热议话题。对此艾伦告诉记者：“我做了自己认为所有必要的防护，不会为此过分担忧。”

(责编：艾雯、燕勐)
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