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印尼确认推迟迁都计划

2020年09月10日14:46  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达9月10日电（记者 张杰）国家建设规划部长苏哈尔梭确认，印尼中央政府已推迟将首都迁至东加里曼丹的计划。苏哈尔梭9月8日在国会表态称：“直到今天，迁都计划仍暂时处于搁置状态。”但其也表示，新首都总体规划仍在拟制当中，新首都周边地区，包括三马林达、巴厘巴板等周边城市的基础设施建设也仍在进行。

由于目前中央政府的工作重点是抗击疫情和研制、分配新冠疫苗，财政预算向这些方面大量倾斜，导致本应用于新首都建设的预算被挪用，据悉，国家建设规划部2021年就迁都计划提议的预算金额为1.7万亿印尼盾（1美元约合14700印尼盾），该数目略低于2020年（1.8万亿印尼盾）。而且目前中央政府还在力推通过包括税务综合法案、创造就业综合法案等在内的一系列法律以吸引国外投资，没有过多的精力考虑和讨论新首都建设及迁都问题，因此佐科政府只能将新首都的建设进度延后，预计新首都建设的奠基仪式也可能推迟至2022年甚至更晚。

苏哈尔梭今年初曾透露，佐科政府于2020年开始就迁都制定总体规划，之后将制定区域规划、讨论有关首都法令草案以及首都机构设置。2021年，新首都即可举行奠基仪式，进而于2022年开始兴建辅助住宅区、公共卫生设施等，2023年兴建电信网络、机场、港口等公共基础设施，2024年首都正式迁址。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)
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