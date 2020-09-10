新华社悉尼9月10日电 题：澳大利亚国际教育产业经历“寒冬”

新华社记者郝亚琳 张玥

正值中国开学季，眼看着以前的同学们陆续返校上课，待在哈尔滨家中的孙小琳心里很不是滋味。

她今年刚进入澳大利亚墨尔本大学读本科，报到没两天，学校就因新冠疫情改为网上授课。谁知三个多月后，墨尔本成为澳大利亚疫情反弹的重灾区。在家人催促下，孙小琳买机票回国了，是否继续返澳上学，她还在观望和犹豫。

这只是当下众多赴澳国际留学生窘境的一个缩影。今年年初疫情袭击澳大利亚时，正值很多大学开学，但大量国际留学生因边境管控措施无法入境。随着学校因疫情改为线上授课，不少学生赴澳上学的意愿也越来越低。

根据澳大利亚统计局数据，今年6月仅数十人持国际留学生签证入境，而去年同期约有4.5万人。澳教育部数据显示，今年上半年，被录取但推迟入学的国际留学生超过6.5万名，有的学生甚至将复学日期推迟到了明年或更往后。

伴随来澳留学生减少，澳大利亚国际教育产业迎来“寒冬”，首当其冲的就是收入严重依赖国际留学生的大学。

本月初，悉尼大学校长迈克尔·斯彭斯宣布，包括他本人在内的学校管理层将降薪20%。新南威尔士大学已宣布将裁员近500人，莫纳什大学将在年底前裁员近300人，墨尔本大学将裁员450人。澳大利亚大学联盟预测，明年高校将失去2.1万个工作岗位。

维多利亚大学智库米歇尔学院的一项研究认为，如果澳大利亚国境持续关闭至2021年底，各大学未来3年因国际留学生减少而蒙受的损失将高达190亿澳元（约合138亿美元）。

不仅是大学，和留学紧密相关的房地产、留学中介、语言培训等相关行业也备受冲击。

在悉尼做了十几年留学中介的陈代勇告诉记者，今年年景最差，本来这一行竞争就很激烈，疫情一来，业务量锐减，只能尽力熬着。

“去年这时候来办理业务的有数百（人），现在就是十几二十个，谁也不愿意花着留学的费用出来上‘电大’。现在我们几百平米的办公室都空着，堆的全是杂物。”陈代勇说。

做租房中介的马克手上有好几处公寓和合租房，都位于新南威尔士大学附近。以往他从不愁客户，都是在新南威尔士大学上学的学生，现在不仅有好些房屋空置，还有不少租户要求降房租或退房。

“我的生意很大程度上要靠那些留学生。如果他们再回不来，生意真是没法做了。”马克告诉记者。

米歇尔学院的一份研究报告认为，国际留学生对于澳大利亚经济从疫情中复苏至关重要。“国际留学生每年为我们的经济贡献380亿澳元（约合277亿美元），支撑了超过13万个就业岗位，也丰富了社会架构。我们应当鼓励国际留学生在疫情过后尽快返回，这对于教育产业的生存和澳大利亚经济复苏至关重要。”

但是，澳大利亚总理莫里森近日表示，今年圣诞节之前都不太可能重新放松边境管控措施，一些地方政府打算让留学生先行返回的计划也尚未得到联邦政府批准。

位于南半球的澳大利亚已经能感受到春天的脚步，但留学产业的“寒冬”还远未结束。

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