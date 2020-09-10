人民网北京9月10日电（记者 陈尚文）9月9日，第七届中韩青年梦享微电影展入围影片名单揭晓。经过为期一个月的严谨评选，最终20部优秀影片从报名的715部影片中成功突围。

中韩青年梦享微电影展是由中国人民对外友好协会和韩国CJ文化财团主办，由中国友好和平发展基金会和希杰（中国）咨询有限公司共同承办的一项跨国界文化公益项目。该项目旨在挖掘和培养青年电影创作者，促进中韩影视文化交流。

第七届中韩青年梦享微电影展于4月15日开始招募，历时三个半月，共收集到作品715部，不仅刷新了历届征集作品数量的记录，在艺术创新与制作水平上也有了全面提升。

第七届中韩青年梦享微电影展系列活动将于11月17日至18日在北京举办，届时入围的20部影片将在CGV影城进行展映，角逐评审委员会大奖、导演奖、剧本奖、对外友好协会奖、CJ梦享奖等多个奖项，最终评选结果将在11月18日举行的颁奖典礼上公布。

据中韩青年梦享微电影展组委会负责人介绍，为了更好地帮助青年电影人实现电影梦，活动主办方除了给予获奖者至高荣誉、梦想奖金和影展期间设置各种精彩的主题活动外，后期还会给予所有竞赛单元获奖的青年导演赴韩研修的机会。

作为中韩两国联手打造的电影文化盛会，中韩青年梦享微电影展自2014年开启以来便受到电影圈内人士的广泛关注。据统计，影展6年来累计征集到微电影作品3000余部，王小帅、姜帝圭、伍士贤、刘杰等20多位中韩优秀电影人作为评委出席活动。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)