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日本大学学者：服贸将成拉动中国经济增长的“新动力”

2020年09月10日11:02  来源：人民网-国际频道
 
拓殖大学政经学部教授朱炎
拓殖大学政经学部教授朱炎

人民网东京9月10日电（孙璐 李沐航）9月4日至9日，“2020年中国国际服务贸易交易会”在北京举行。本届服贸会的主题为“全球服务，互惠共享”， 以此为契机，搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。

对此，人民网驻日记者采访了日本拓殖大学政经学部的朱炎教授，他指出全球范围疫情尚未得到全面控制的背景之下，中国克服困难举办重大国际经贸活动值得点赞，期待通过服贸会所创造的深入交流及加强合作的这一平台，为深化服务贸易和投资合作带来新机遇。

服务业对中国经济增长率贡献显著

朱炎教授在接受人民网驻日本记者专访时表示，服贸会自2012年开始举办，已累计实现意向成交额达5293.3亿美元。2020年服贸会吸引到了世界500强、跨国公司、行业领军企业及创新企业发布一批新技术、新服务。这说明服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。

朱炎说：“服务业占据了中国经济极为重要的位置，现在中国已转型为服务经济时代。2019年，中国的服务业增加值占到了国内生产总值的53%，对经济增长贡献率达到近60%。这样的发展趋势非常令人兴奋。”

百余场线上线下会议 进一步扩大中国服贸影响力

对于自疫情发生以来，中国举办的重大国际经贸活动，朱炎感慨道：“在北京召开这样大规模的国际型会议，已充分反映出了中国克服新冠疫情的重大成果。展会从服务世界的角度出发最大限度展开，创新了线上线下同时进行的形式，即便有些国家、地区因为疫情关系不能线下到场，也可以通过线上的模式与中国展开合作、交流，大家携手努力、共克时艰，共同推进全球服务贸易发展。”

2020年服贸会期间共举办了190场论坛及洽谈活动。其中，线上会议30余场，线上线下结合会议70余场，线上直播活动近百场。在全球经济仍深陷疫情泥淖的情形下，中国通过线上线下联动模式，让受疫情影响无法到现场的嘉宾也能参加会议，呈现了中国与世界分享的诚意。

服贸将成为拉动国内经济增长的“新动力”

朱炎认为，中国举办服贸会，在促进出口的同时，也会有效拉动国内经济增长。通过服贸会，中国的服务贸易从整体发展而言，会得到更加平衡、稳定的推进。

关于中国的服务贸易，朱炎有着自己的看法。他告诉记者：“通过所举办的六届服贸会来看，规模越来越大，进出口的顺差也不断得到改善。过去，与中国在商品贸易方面有很大的顺差相比，服务贸易领域的发展有所不足。现在，随着中国服务贸易迅速蓬勃发展，这种商品贸易顺差服务贸易逆差的情况获得自然而然的改变。”

围绕中国外贸结构中货物贸易是顺差、服务贸易为逆差这一问题，朱炎表示，服务贸易是中国对外贸易发展的新引擎、是中国优化贸易结构深度参与全球价值链的重要途径。随着中国参与全球价值链的重心逐步从加工环节向研发、设计等高附加值环节的跃迁，服务贸易占外贸比重还将不断提升。

2020年上半年，国际收支口径的货物贸易顺差1844亿美元，服务贸易逆差765亿美元。对此，朱炎告诉记者：“中国的服务贸易进出口整体存在较大逆差，主要体现在旅游、运输、金融、知识产权等几个领域。其中，伴随着中国游客出国旅游的增加，旅游业的逆差还会扩大，但这也是平衡货物贸易顺差的有效手段；而运输、金融、知识产权等领域之所以存在逆差，说明相关行业在国际上仍然有着巨大的发展空间。也正因此，通过举办服贸会促进相关行业大力发展，可以促进出口、改善逆差，为国内经济发展带来源源不断地新的动力。”

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)
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