耿爽批驳美方在安理会“甩锅”中国

人民网联合国9月9日电（记者 李晓宏）当地时间9月9日，中国常驻联合国副代表耿爽在安理会应对新冠肺炎疫情视频公开会上，严厉驳斥美国针对中方的政治抹黑和恶意指责，强调美国政府应该把时间和精力放在保障美国人民身体健康和生命安全上，而不是转嫁责任，诿过于人。

当日，安理会举行视频公开会，讨论安理会涉新冠疫情第2532号决议落实情况。美国代表在发言中指责中方抗疫不透明、处置不当，对疫情在全球蔓延负有责任。耿爽当场要求再次发言对美方予以驳斥。

耿爽表示，美国代表刚才的发言完全是在滥用安理会平台，滥用安理会会议，是在传播政治病毒，服务其国内政治。今天会议的目的，是讨论安理会第2532号决议落实情况，讨论如何加强国际合作，携手应对疫情，而不是相互指责、转嫁责任。今天会议的基调，是团结一心，紧密合作，而不是进行政治化、污名化。美国代表的发言充满政治恶意和肆意攻击，中方对此表示坚决反对和完全拒绝，相信多数安理会成员对此也不认同。

耿爽表示，新冠肺炎疫情发生后，中方本着公开、透明、负责任态度，及时有效采取全面措施，在短时间内控制住疫情。中方第一时间向世界卫生组织和包括美国在内的很多国家通报分享疫情信息，并公布新冠病毒基因序列，为全球抗疫斗争做出重大贡献。中方的努力和贡献得到联合国、世界卫生组织以及国际社会的普遍认可和广泛赞扬。

耿爽指出，反观美国，作为世界上医疗条件最发达最先进的国家，现在却是全球疫情确诊人数最多的国家。这个国家的政府不集中精力抗疫，却一直试图转移视线，嫁祸于人。这简直是个耻辱。将疫情政治化、污名化、标签化，自私自利、混淆是非、转嫁责任、诿过于人，挽救不了生命，更不能控制疫情，最终只会搬起石头砸自己的脚。

耿爽表示，我们敦促美国政府切实负起责任，把时间和精力放在保障美国人民的身体健康和生命安全上。作为生活在美国的外交官，我们对美国民众遭受的苦难深表同情，他们是美国政府政治操弄的最大受害者。我们祝福美国人民早日战胜疫情，恢复正常生活。

耿爽强调，美国不仅嫁祸中国，还无端指责世界卫生组织，公然站在世界各国的对立面。在这个问题上，美国完全是冒天下之大不韪，成了孤家寡人。

耿爽表示，病毒是世界人民的敌人，无论中国，美国，还是安理会其他成员，都是受害者。面对病毒，我们应该团结一心，并肩战斗，共同夺取抗疫的最终胜利。

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