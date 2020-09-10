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志愿者出现不良反应 牛津新冠病毒疫苗暂停试验

2020年09月10日09:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦9月10日电（记者 白天行）因为一名志愿者出现无法解释的不良反应，已进入终期临床试验的牛津新冠病毒疫苗将暂停试验。在全球多种正在开发的疫苗中，英国牛津大学与制药公司阿斯利康（AstraZeneca）共同研发的疫苗被寄予厚望。

最近几周，牛津疫苗进入了第三阶段测试，在美国、英国、巴西和南非约有三万名参与者。据《纽约时报》报道，在英国的一项试验中，一名志愿者被诊断出患有横向脊髓炎，可能是由病毒感染引起的。但该病的病因尚未确定是否与疫苗有任何联系，现在将进行独立调查。

自从四月进入临床试验以来，这是该疫苗试验的第二次暂停。牛津大学发言人说：“在大型试验中，疾病偶有发生的，但必须独立检查以核实。”在医疗监管机构做出重启试验的最终决定前，现在所有国际疫苗接种点都被搁置。

世卫组织称，全球目前有近180种疫苗在研发中，但都尚未完成临床试验。牛津疫苗是最早进行临床试验的疫苗之一。该研究小组使用了以前为SARS开发的疫苗技术，并于4月份开始了对一千人的首次试验。结果显示出有希望并安全，并且志愿者接种疫苗后会产生抗体。

英国疫苗工作组主席凯特·宾厄姆（Kate Bingham）曾表示对在今年年底之前找到疫苗抱有“信心”。她说，“我们将得到的是一种能够减轻症状严重程度的疫苗。”人们不再因新冠病毒死亡，并变成患了类似流感的病。

有效的疫苗必须极其谨慎地进行临床试验，英国首席科学顾问帕特里克·瓦伦斯爵士（Sir Patrick Vallance）在9日唐宁街新闻发布会上表示，发现疫苗可能还要四个月的时间，明年有进行接种疫苗的可能性。英国卫生大臣马特·汉考克（Matt Hancock ）周一在接受采访时承认牛津疫苗今年将不可用：“最好的情况是今年（推出疫苗），但我认为更可能是明年年初。”他还表示英国政府已预定多种不同类型疫苗，希望有效的疫苗能第一时间在英国推广。

到目前为止，阿斯利康已经与英国、美国、欧洲的包容性疫苗联盟（IVA）、流行病防范创新联盟（CEPI）、全球疫苗免疫联盟(GAVI)和印度血清研究所达成了提供超过20亿剂疫苗的承诺。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)
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