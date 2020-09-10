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综述：复学增加美国疫情防控压力

2020年09月10日09:36  来源：新华网
 

新华社华盛顿9月8日电 综述：复学增加美国疫情防控压力

新华社记者谭晶晶

美国大多数学校8日开始复课。由于疫情持续，许多学校决定继续线上教学，但仍有一些学校恢复面对面授课，导致部分高校新冠病例激增。专家认为，复学将给美国下一阶段疫情防控带来挑战。

据美国有线电视新闻网报道，8日是全美超过180万学生复课的第一天，大部分学校对返校学生进行新冠病毒检测，有些学校则由于疫情反弹直接再次暂时关闭。

《纽约时报》的美国高校疫情追踪数据显示，目前美国超过1000所学校报告了超过5.1万例新冠病例，其中得克萨斯州、亚拉巴马州、北卡罗来纳州等地高校确诊病例较多。《纽约时报》对学生数量占总人口10%以上的203个县的疫情数据分析显示，约半数县自8月1日以来疫情严重恶化。在这些疫情严重的县中，约半数县的新增病例数目前正在达到峰值。

数据显示，美国高校病例激增的同时，死亡病例并未明显增加，这表明年轻群体即使感染，死亡率也较低。但不少民众担心，感染新冠的年轻群体会将病毒传染给其他人，加速病毒在整个社区的传播。

美国圣母大学校长约翰·詹金斯表示，该校对近期新冠感染者密切接触者的追踪分析发现，大多数感染源于校外聚会。在这些聚会上被感染的学生将病毒传给他人，并在校园内不断交叉感染，导致病例激增。

一些高校加强了防控举措，比如要求学生保持社交距离，为学生订购口罩，分发洗手液、温度计等。同时，学校对违反疫情规定的学生采取了更严厉的惩戒措施。上周，美国东北大学开除了11名违反安全和防疫规定的学生。纽约大学、俄亥俄州立大学、珀杜大学、西弗吉尼亚大学等高校勒令违反疫情防控规定的学生停学。

刚过去的这个周末是美国劳动节小长假，一些高校学生在校内举行聚会，加剧了病毒传播。西弗吉尼亚大学7日宣布，由于发现劳动节假期校内有多起聚会，校方决定在9月25日前将摩根敦校区所有本科生课程全部改为网络授课。该校还要求所有在劳动节假期回家的学生暂时不要返校。

出于对学校疫情防控和安全措施的担忧，密歇根大学、堪萨斯大学等高校教职工和学生团体计划近期举行“罢工”，要求学校实行远程办公和教学。

加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风在接受新华社记者采访时表示，复学对美国下一阶段疫情防控带来很大挑战。学生在校园、教室、餐厅的大规模聚集，可能使学校成为聚集性感染的温床。需要继续增加检测，及时发现感染者，追踪其密切接触者，进行有效治疗和隔离。

(责编：艾雯、燕勐)
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