张明大使：中欧应共同将开放合作提升到更高水平

人民网9月9日布鲁塞尔电（记者 郑彬）当地时间9月9日，欧盟中国商会在比利时首都布鲁塞尔举办线上线下同步活动“中欧商业对话”，讨论在新形势下中欧双边合作的前景与挑战。欧盟现任及前任政要、中欧双方企业界代表和媒体记者等参加了此次活动。中国驻欧盟使团团长张明大使在讲话中表示，双方应共同致力于将开放合作提升到更高水平。

张明大使表示，中国是改革开放的参与者、受益者和见证者，对外开放的大门没有理由关闭。同时，作为发展中国家，中国的工业化进程起步比欧洲晚得多，前行的步子必须安全稳妥。但重要的是，中国始终牢牢把握着持续扩大开放的方向。中国的外资准入负面清单年年更新，从来只做减法，已从180项左右减少至33项，在金融、基础设施、交通运输、汽车等欧方关注的领域开放力度不断加大。经合组织数据显示，中国外资限制指数由2003年的0.577连续下降至2019年的0.244.中国会继续沿着扩大开放的正确方向走下去。

在谈到中欧合作的前景时，张明大使表示，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。面对不断变化的国际形势，特别是在抗击疫情和共谋以后复苏的关键时刻，中欧应在“开门”与“关门”、合作与“脱钩”之间共同做出正确选择，这是双方企业界的共同心声，也影响着世界发展的未来。

张明大使介绍说，在促进开放方面，中欧有共同语言。当前，中欧投资协定谈判已取得重大进展，双方应确保年内完成谈判，并尽早启动自贸进程，为双方企业经营发展提供更多稳定性。“我们要善于在形势发展中把握合作机遇，加强疫苗、药物、检测试剂研发和生产合作，在非洲等欠发达地区开展三方合作；要坚定践行多边主义，加强宏观经济政策协调，共同维护全球产业链供应链安全稳定，推动全球经济尽快复苏；要加强双方发展战略对接，在绿色环保、数字经济等领域深挖合作潜力，在更广领域、更深层次实现互利共赢。”

“下周，习近平主席将同德国、欧盟领导人共同举行会晤。会晤将以视频方式举行。希望双方以此为契机，将开放合作提升到更高水平。”张明大使表示。

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