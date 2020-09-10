人民网>>国际

张明大使：中欧应共同将开放合作提升到更高水平

2020年09月10日09:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网9月9日布鲁塞尔电（记者 郑彬）当地时间9月9日，欧盟中国商会在比利时首都布鲁塞尔举办线上线下同步活动“中欧商业对话”，讨论在新形势下中欧双边合作的前景与挑战。欧盟现任及前任政要、中欧双方企业界代表和媒体记者等参加了此次活动。中国驻欧盟使团团长张明大使在讲话中表示，双方应共同致力于将开放合作提升到更高水平。

张明大使表示，中国是改革开放的参与者、受益者和见证者，对外开放的大门没有理由关闭。同时，作为发展中国家，中国的工业化进程起步比欧洲晚得多，前行的步子必须安全稳妥。但重要的是，中国始终牢牢把握着持续扩大开放的方向。中国的外资准入负面清单年年更新，从来只做减法，已从180项左右减少至33项，在金融、基础设施、交通运输、汽车等欧方关注的领域开放力度不断加大。经合组织数据显示，中国外资限制指数由2003年的0.577连续下降至2019年的0.244.中国会继续沿着扩大开放的正确方向走下去。

在谈到中欧合作的前景时，张明大使表示，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。面对不断变化的国际形势，特别是在抗击疫情和共谋以后复苏的关键时刻，中欧应在“开门”与“关门”、合作与“脱钩”之间共同做出正确选择，这是双方企业界的共同心声，也影响着世界发展的未来。

张明大使介绍说，在促进开放方面，中欧有共同语言。当前，中欧投资协定谈判已取得重大进展，双方应确保年内完成谈判，并尽早启动自贸进程，为双方企业经营发展提供更多稳定性。“我们要善于在形势发展中把握合作机遇，加强疫苗、药物、检测试剂研发和生产合作，在非洲等欠发达地区开展三方合作；要坚定践行多边主义，加强宏观经济政策协调，共同维护全球产业链供应链安全稳定，推动全球经济尽快复苏；要加强双方发展战略对接，在绿色环保、数字经济等领域深挖合作潜力，在更广领域、更深层次实现互利共赢。”

“下周，习近平主席将同德国、欧盟领导人共同举行会晤。会晤将以视频方式举行。希望双方以此为契机，将开放合作提升到更高水平。”张明大使表示。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved