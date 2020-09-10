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印尼首都医疗体濒临崩溃 雅加达将重启大范围社交隔离

2020年09月10日09:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达9月9日电（记者 张杰）伴随印尼新冠疫情持续走高，首都雅加达市长阿尼斯在9日晚间8点左右突然宣布：雅加达将于下周一（9月14日）开始重新执行大范围社交隔离政策（简称PSBB），期间除卫生医疗、金融、能源、物流、通讯等11项基础服务业部门仍然可以运行外，其余所有办公设施、商场和娱乐场所都将关闭。

阿尼斯表示，重新执行PSBB是为了避免疫情带来更多的病患和死亡。近2个月来，印尼首都雅加达重新成为印尼新冠疫情的中心，几乎每天都新增近千名新冠肺炎确诊病例，这导致雅加达的医院接纳能力接近上限，医疗系统濒临崩溃（市长预计医疗系统将在9月17日达到阈值）。在经过慎重考虑之后，阿尼斯不得不宣布重启PSBB，以期压平首都的疫情曲线，保证医疗系统能够始终维持正常运转。

雅加达第一次执行PSBB的时间是4月10日，当时市长与佐科总统经过协商后艰难选择执行PSBB代替封城，以避免更大的经济损失。自3月印尼出现首个新冠患者以来，印尼的新冠疫情虽没有出现爆发性的增长，但每日感染人数一直处于缓慢平稳增长态势，未有压平增长曲线的迹象，也从未出现过拐点。

从6月开始，印尼多地政府基于经济和民生考量，开始陆续放松限制措施，重启经济，印尼民众逐渐步入防控疫情与重启经济并行的“新常态”阶段。由于民众对疫情的不重视、政府管控不严格等原因，在“新常态”下，印尼多地频繁暴发群体性感染事件，每日确诊人数也从PSBB时期的千余人增长至目前的三千余人，截止9月8日，整个印尼新冠肺炎累计确诊病例已经突破20万，病亡超过8000人，这其中又以首都雅加达为甚，如果疫情依然肆虐，料想雅加达也不会是唯一一个重启PSBB的地区。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)
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