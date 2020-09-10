阿富汗副总统逃过炸弹袭击

阿富汗第一副总统阿姆鲁拉·萨利赫的车队9日早晨在首都喀布尔遭遇路边炸弹袭击，已造成至少10人死亡、15人受伤，萨利赫逃过一劫、无大碍。

暂时没有个人或组织对这起袭击认责。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾赫德迅速声明，爆炸与塔利班“毫无关系”。

【暗杀未遂】

经国际斡旋，阿富汗政府和塔利班准备本月在海湾国家卡塔尔首都多哈启动和平谈判，以期结束自美国为首的国际联军2001年底推翻塔利班政权以来，阿政府与反政府派别陷入的长期冲突。一些政府官员及外交人员担心，阿境内近期暴力事件持续不断，包括最新这起袭击，会打击谈判双方对彼此的信任。

萨利赫办公室发言人拉兹万·穆拉德9日在社交媒体脸书上宣布：“今天，阿富汗的敌人再一次尝试伤害萨利赫，他们的邪恶图谋失败了，萨利赫安然躲过袭击。”他说，炸弹袭击目标是副总统车队，几名萨利赫的保镖受伤。

阿内政部说，爆炸已造成至少10人死亡，另有15人受伤，已送往医院接受治疗。阿内政部发言人塔里克·阿里安早些时候告诉媒体，至少两名平民死亡，数人受伤，爆炸引起事发路段火灾，伤亡人数后续可能上升。

另据法新社报道，一名萨利赫的助理以匿名为条件透露，萨利赫车队当天在离开他的住所后，在路上遭到炸弹袭击。当地一名自称阿卜杜拉的商贩告诉法新社，他的商店窗户在爆炸中破碎。附近一家出售煤气罐的店铺也因此着火，导致煤气罐爆炸。

袭击发生后不久，萨利赫本人在社交媒体发布的视频中告诉公众，他本人和同车的儿子都“没事”，自己仅脸部和手部轻微灼伤。视频显示他左手缠绷带。

【和谈阴影】

萨利赫曾任阿富汗国家安全局局长，负责情报工作，经常批评塔利班。阿富汗总统阿什拉夫·加尼有两名副手，萨利赫排位较高，第二副总统是穆罕默德·萨瓦尔·达尼什。

萨利赫过去曾遭遇几次未遂暗杀。阿富汗去年举行总统选举前，一名自杀式袭击者和一名枪手袭击萨利赫的办公室，造成20人死亡，另有大约50人受伤，多为平民。

和谈在即，阿富汗境内仍发生多起暴力袭击。阿总统加尼发言人西迪克·西迪基8日在推特上说：“这些袭击击碎了数百万怀揣和平梦想、期待和平谈判启动并结束暴力的阿富汗人的希望。”

萨利赫6日说，阿富汗政府派出的谈判团队将首先推动达成永久停火协议。“对方如果接受停火，就等于承诺和平。假如不接受，那就谈不上和平。”

塔利班先前向美国斡旋方承诺，不会在城市地区发动袭击。

和谈原定3月开始，但作为和谈前提条件的双方交换在押人员进程屡次出现波折，谈判日期一再推迟。法新社报道，法国和澳大利亚尤其反对阿富汗政府释放6名被控参与杀害法、澳军民的塔利班武装人员。萨利赫6日说，那6名在押人员将被送往卡塔尔。（沈敏）（新华社专特稿）

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