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救命疫苗被美国政客政治化（观象台）

李嘉宝

2020年09月10日08:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据美媒报道，白宫方面近日表态称，“美国将不会与一个研发和分发疫苗的全球组织合作”，因为“不愿意受世卫组织等多边组织的约束”。

　　公开宣称拒绝国际合作，美国政府毫无顾忌的态度令人咂舌。事实上，自新冠肺炎疫情暴发以来，美国就一直拿疫苗问题大做文章——

　　争夺疫苗研发及供应的优先权甚至独占权。今年3月，美国政府试图买断一家德国生物技术公司的疫苗研发技术，遭到欧洲各国抵制。7月，美国卫生部表示，已向全球两家制药巨头订购1亿剂疫苗，供美国人注射。8月，美媒爆料称，美国正试图从俄罗斯“挖走”疫苗研究专家。

　　破坏疫苗国际合作。今年5月，美国缺席全球疫苗峰会，拒绝为推动全球疫苗研发、生产及公平分配捐款。7月，美国正式宣布退出世卫组织。近日，美国又拒绝参与由世卫组织和全球疫苗免疫联盟“新冠疫苗全球供应计划”。

　　抹黑别国疫苗研发工作。美国国务卿蓬佩奥罔顾事实，指责中国“偷窃”美国的疫苗研究成果。共和党联邦参议员斯科特还宣称，中国试图破坏或延缓西方国家研发新冠疫苗。有外媒反驳道，中国疫苗研发领先全球，完全无需如此。

　　一段时间以来，部分美国政客变本加厉，不断将疫苗问题政治化，招致国际舆论广泛批评。英国《卫报》称，“美国优先”将拖慢全球新冠疫苗的研发进程。非洲疾控中心主任约翰·肯格松表示，某些国家对疫苗的争夺，将极大减少贫穷国家弱势群体可获得的疫苗库存量。

　　将疫苗政治化，美国政府的“疫苗利己主义”真的“利”了美国民众吗？不妨再来看一个事例。据英国《金融时报》报道，美国政府正打算绕过必要流程，通过紧急授权方式在大选前推出疫苗。民调显示，多数美国民众认为，新冠疫苗的审批将会被政治化。显然，美国部分政客为谋取自身政治私利，违反科学规律，不惜将美国人民的生命安全和身体健康抛诸脑后。

　　当前，人类正与新冠病毒赛跑分秒必争，疫苗是战胜病毒的关键所在。作为科技及医疗水平最先进的发达国家，美国政府理应在疫苗研发、生产及分配过程中展现责任担当。然而，美国在国内一味“拔苗助长”，向正常的疫苗研发施加政治压力；在国际上坚持“美国优先”，大挖他国墙脚，拆台国际合作。美国政府的这些动作，不仅无益于其国内防疫，也严重破坏全球抗疫大局。

(责编：张信凤、燕勐)
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