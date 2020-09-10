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75年来推动国际合作不断深化

联合国是多边主义最佳实践场所（环球热点）

本报记者  严  瑜

2020年09月10日08:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为瑞士日内瓦万国宫。
　　新华社/法新

　　1945年10月24日，联合国正式成立，51个创始国承诺通过国际合作和集体安全维护和平，避免子孙后代再次重蹈两次世界大战的覆辙。

　　75年后的今天，世界上几乎每一个国家都加入了联合国。作为全球最重要的多边政治舞台，联合国始终致力于解决全球面临的共同问题，借多边之力谋人类福祉。

　　

　　多边主义是不变的主流

　　回望联合国成立以来的75年，国际多边合作的主流从未改变。作为世界上最具权威性、普遍性和代表性的国际组织，联合国从成立之初的51个创始国发展到如今的193个会员国，始终是实践多边主义的最佳场所，也是国际社会集体应对各种威胁和挑战的有效平台。

　　“联合国在维护国际和平与安全、促进可持续发展、保护人权、编纂和发展国际法等方面发挥了重要作用。如《联合国宪章》所言，联合国构成了协调各国行动之中心。”外交学院外交学系副教授牛仲君在接受本报记者采访时分析称。

　　牛仲君指出，从普遍性角度来看，联合国193个会员国虽然有着不同的历史文化和发展背景，但都能在联合国框架内共同讨论、开展合作。从有效性角度来看，联合国的相关机制既推动大国之间的合作，又为中小国家提供发声平台，兼顾发展中国家的发展需求和发展理念。“由此可见，联合国是国际多边合作的引领者，国际社会需要联合国这样的多边合作机制与平台。”

　　时代的车轮滚滚向前。75年之后，联合国仍是世界多边主义的重要基石，多边主义仍是国际社会的普遍共识。维护以联合国为核心的国际体系，支持在众多国际组织框架下的多边主义，是世界各国的共同任务。

　　当前，世界处于百年未有之大变局，面临的挑战越来越具有全球性质，这也凸显出多边体系的重要性。如联合国秘书长古特雷斯所言，只有通过多边治理和基于规则的国际体系才能够应对全球挑战。联合国需要改革，但改革的目的是强化多边机制，使联合国能有效满足各国人民的需求和愿望。

　　呼吁更普遍的团结合作

　　近年来，保护主义、单边主义呈现抬头之势，逆全球化思潮暗流涌动，给国际秩序及全球治理体系造成严重冲击。面对挑战，联合国始终将推进多边主义作为工作重点，呼吁国际社会保持团结与合作。

　　从今年1月1日起，联合国在全球发起纪念联合国成立75周年的对话活动，鼓励跨边界、跨部门和跨代际的支持者参与其中，讨论全球合作对于建设更美好未来的作用。

　　“在个别西方国家出现逆全球化思潮甚至接连‘退群’的背景下，此次活动表明联合国开始号召更多组织、更多人群参与全球合作，在更大范围推行其普遍性。”牛仲君说。

　　而一场突如其来的新冠肺炎疫情，更让国际社会看到践行多边主义的重要性和必要性。

　　今年7月，在参加联合国经济和社会理事会高级别会议时，古特雷斯指出，我们需要网络化的多边主义和包容性的多边主义，一方面推动联合国及其机构、国际金融机构、区域组织和其他方面加强联系，开展更有效的合作；另一方面充分发挥民间社会、企业、基金会、研究团体和地方政府等方面的重要作用。

　　“疫情发生之后，联合国及其下属的世卫组织做了一系列工作，比如为医疗条件薄弱、面临粮食危机的发展中国家提供援助；及时推送信息，以正能量消除个别国家借疫情搞污名化的负面影响；号召大国之间开展国际合作等。”牛仲君指出，这些行动都有助于维护国际团结以及多边体制的权威性有效性。

　　中国的支持不可或缺

　　作为联合国的创始会员国及安理会的常任理事国，中国始终坚定维护联合国的权威和作用，坚定捍卫多边主义，忠实履行应尽的国际义务。2015年9月，中国国家主席习近平在纽约联合国总部出席了第70届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，宣布中国决定设立为期10年、总额10亿美元的中国—联合国和平与发展基金，支持联合国工作，促进多边合作事业。

　　“随着综合国力的不断提升，中国对联合国的贡献越来越大。在政治领域，中国主张并维护国际公平正义，推动联合国内部团结；在发展领域，中国提前完成多个千年发展目标，积极落实2030年可持续发展议程；在安全领域，中国积极参与联合国维和行动；在环保领域，中国坚定支持和落实《巴黎协定》，践行减排承诺。疫情发生之后，中国还向世界多国尤其是发展中国家提供大量援助，帮助它们抗击疫情。这都体现出中国对联合国事业以及多边主义的坚定支持。”牛仲君说。

　　中国的担当与贡献获得了联合国及国际社会的广泛赞誉。古特雷斯曾多次盛赞中国是多边主义的重要支柱。他认为，对于和平与发展面临的全球挑战，我们要给出全球答案，这就是为什么多边主义如此重要的原因。而从国际社会应对全球挑战的角度出发，中国对多边主义的支持不可或缺。

　　“中国维护了多边主义体系的健康与活力。”第73届联大主席埃斯皮诺萨也认为，世界格局发生巨大变化，中国对多边主义一贯且强有力的支持，对联合国来说是一场“久旱后的及时雨”，对世界安全、稳定与发展有着至关重要的意义。

(责编：张信凤、杨牧)
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