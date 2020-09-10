英国单日新增病例激增引人忧

英国6日、7日连续两天单日新增新冠确诊病例接近3000例，而8月大多数时间这一数据仅为将近1000例。英国政府和医护人员敦促年轻人不要放松警惕，否则将危及爷爷奶奶一辈的健康。

【激增引人忧】

英国卫生部数据显示，英国6日新增确诊病例2988例，创5月以来单日新增确诊病例最高纪录；7日新增确诊病例2948例。卫生大臣马修·汉考克7日说，这一状况“令人担忧”，但政府依然能够控制疫情蔓延。

为遏制疫情蔓延，英国3月底至7月初实施“封城”。开始“解封”后，酒吧、餐厅、商场、健身房等场所逐步恢复营业。

英格兰副首席医疗官乔纳森·文心说，相比前一段时间，疫情“出现大变化”，连续两天新增病例接近3000例，“非常令人担忧”。“我们夏季得以放松一点，那时英国疫情（严重）程度非常低。但这些最新数据告诉我们，尽管大家想说‘疫情已经过去’，它却并没有离开。”

美联社报道，新增确诊病例激增一部分原因是英国检测能力提升。英国最近几周染病人数确实呈现上升趋势，一些地方不得不再度“封城”，例如威尔士卡菲利镇。依据当地最新防疫规定，没有适当理由，人们不得进入或离开这一地区，任何11岁以上的民众必须在商场内戴口罩。这是威尔士首个“口罩令”。

除卡菲利，英格兰曼彻斯特市、苏格兰格拉斯哥市同样施行更加严格的防疫措施。

【劝年轻人警惕】

汉考克特别提醒英国年轻人，如果放松警惕，他们可能把新冠病毒传染给爷爷奶奶一辈。

他做客英国广播公司一档专门面向年轻听众的节目时说：“别感染新冠病毒、再传给你的奶奶爷爷，会害了他们。你可能在没有任何症状的情况下就传播了病毒。”

汉考克说，最近感染新冠病毒的人中，25岁以下的年轻人占比大。

英国政府7日宣布，9日起，从希腊7个岛屿返回英国的人需要隔离14天，包括克里特岛、桑托林岛、莱斯沃斯岛。

英国先前为加强疫情防控，要求多数国家的旅客入境英格兰后自我隔离14天。英国7月初发布“旅行走廊”清单，来自一些疫情较缓和国家及地区的旅客入境英格兰后不再需要自我隔离。美国、法国、西班牙等不在清单之列。（杜鹃）（新华社专特稿）

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