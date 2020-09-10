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特朗普要宣布再从海外撤军

2020年09月10日08:27  来源：新华网
 

美国总统唐纳德·特朗普定于9日宣布再从伊拉克撤离部分驻军，同时打算数天内宣布从阿富汗进一步撤军。

美国政府一名要求匿名的高级别官员8日晚向搭乘“空军一号”总统专机随特朗普出行的媒体记者披露此事。

美联社推断，特朗普4年前承诺让美国从“无尽战争”中解脱，如今打算宣布撤军是想提振竞选连任选情，向外界证明他已兑现承诺。路透社则注意到，特朗普近期因涉军队轻蔑言论遭遇舆论反弹。

美军2011年底从伊拉克大规模撤离，只保留一小部分驻军。数年后为支持伊拉克政府军打击极端组织“伊斯兰国”，美军再度进驻伊拉克。目前驻伊美军大约5000人。

美军中央司令部司令弗兰克·麦肯齐是美军驻中东部队最高指挥官。他7月曾说，相信美国将在伊拉克保持规模较小但持久的军事存在，以防止“伊斯兰国”势力再度猖獗。

特朗普两周前在白宫会晤伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米时说，“期待我们不必待在伊拉克的那一天”，但他没有给出撤军具体时间表。不过，美国国务卿迈克·蓬佩奥在同一场会晤中强调，美军只会在“完成任务后”才会全面撤离伊拉克。

一名要求匿名的美国官员8月曾告诉路透社，政府有意在数月内把驻伊美军削减大约三分之一。

美国与阿富汗塔利班今年2月达成协议，驻阿美军随后分阶段撤离，目前在阿境内大约8600人。美国与塔利班先前约定，明年春季时全部外国驻军均要离开阿富汗。

五角大楼上月公布，现阶段撤军目标是把驻阿美军削减至5000人以下。特朗普上月则告诉美国阿克西奥斯新闻网站，打算把驻阿美军在11月总统选举前削减至4000到5000人。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)
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