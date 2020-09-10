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共同构建网络空间命运共同体（钟声）

2020年09月10日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　“各方应在相互尊重基础上，加强沟通交流，深化对话与合作，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间命运共同体”“我们呼吁各国支持并通过双边或地区协议等形式确认上述承诺，呼吁国际社会在普遍参与的基础上就此达成国际协议”……9月8日，中国发起《全球数据安全倡议》，提出全球数字治理应遵循的“秉持多边主义、兼顾安全发展、坚守公平正义”三原则，为全球性问题提供解决方案，体现了大国担当，符合国际社会共同期待。

　　共商应对数据安全风险之策，共谋全球数字治理之道，是当前国际社会面对的一大课题。最新统计显示，全球移动互联网用户已达到35亿，数字经济规模占全球经济总量的比重已超过15%。作为数字技术的关键要素，全球数据爆发增长、海量集聚，如同新的“石油”，正在成为各国经济发展和产业革新的动力源泉。与此同时，攸关国家安全、公共利益和个人权利的数据安全风险，大量数据频繁跨境流动带来的治理能力考验，各国法律法规标准不一推高全球企业的合规成本，都对全球数字治理提出新的要求。

　　应当看到，在信息技术促动的经济全球化时代，数字技术的内在发展动力源自开放合作。秉持多边主义，在普遍参与的基础上达成反映各国意愿、尊重各方利益的全球数据安全规则是大势所趋，共商、共建、共享才是解决全球数字治理赤字的正确出路。

　　必须指出，维护数字安全应以事实和法规为依据，不能背弃公平正义原则。但是，美国当局最近却明目张胆地搅起一股逆流——推行所谓“清洁网络”计划，企图在国际互联网平台复制霸权战略，以“清洁”之名行“清洗”之实，打着“安全”的幌子围猎他国领先企业。这种置国际公义于不顾的“惊世”贪婪，这种人为建立数字屏障、割裂全球网络空间的疯狂霸道，严重干扰和阻碍全球数字合作与发展，着实令人愤慨。国际互联网协会日前发布声明，对美方推动所谓“清洁网络”计划并考虑推出会将互联网割裂成碎片的一系列政策深感担忧，明确指出美国政府的做法违背了互联网全球互联、开放、去中心化的本质，违背了技术架构的公平普及性。

　　各国都有权依法保护本国的数据安全，保护数据安全对数字经济健康发展至关重要，中方为此向全球发出具体倡议。各国应以事实为依据全面客观看待数据安全问题，积极维护全球信息技术产品和服务的供应链开放、安全、稳定。各国应反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据，以及利用其从事危害他国国家安全和社会公共利益的行为。各国应承诺采取措施防范、制止利用网络侵害个人信息的行为，反对滥用信息技术从事针对他国的大规模监控、非法采集他国公民个人信息。各国应要求企业严格遵守所在国法律，不得要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在境内。各国应尊重他国主权、司法管辖权和对数据的安全管理权，未经他国法律允许不得直接向企业或个人调取位于他国的数据。各国如因打击犯罪等执法需要跨境调取数据，应通过司法协助渠道或其他相关多双边协议解决。国家间缔结跨境调取数据双边协议，不得侵犯第三国司法主权和数据安全。信息技术产品和服务供应企业不得在产品和服务中设置后门，非法获取用户数据、控制或操纵用户系统和设备。信息技术企业不得利用用户对产品依赖性谋取不正当利益，强迫用户升级系统或更新换代。产品供应方承诺及时向合作伙伴及用户告知产品的安全缺陷或漏洞，并提出补救措施。

　　网络空间是人类共同的活动空间，网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。抓住数字机遇，共谋合作发展，是符合各国共同利益的选择。包括各国政府、企业在内的各利益攸关方理当携手努力，共同担当数字时代的全球责任，共同推进全球数字治理，共同构建网络空间命运共同体，推动实现合作共赢、共同发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月10日 04 版）
(责编：马昌)
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