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世卫组织专家表示——

中国抗疫经验给世界信心（患难见真情 共同抗疫情）

2020年09月10日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　本报布鲁塞尔9月9日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织专家7日表示，中国成功控制住新冠肺炎疫情，值得庆贺。中国抗疫经验给世界带来信心。

　　世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在当天的例行记者会上，向中国的一线卫生工作者和全体人民致以最诚挚的祝贺。“中国政府、公共卫生部门、科研机构和社区共同努力，成功控制住疫情，值得庆贺。”瑞安表示，世卫组织鼓励成功控制疫情的国家继续向其他国家提供帮助和建议，分享防控经验和技术，展示团结。

　　世卫组织紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，中国的公共卫生基础设施、疫情监测系统以及强大的防疫队伍令她印象深刻，指出中国在疫情早期采取的一系列措施如今被许多国家借鉴。“中国抗疫经验给世界带来信心，希望看到更多国家抗疫成功，分享抗疫经验。”

　　世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说，中国抗疫行动有三方面“特别突出”：第一，中国政府对抗击疫情及公共卫生基础设施投入高度重视。第二，每一名中国人都展现了强烈的责任感与合作精神。当谈到为防控疫情所做的牺牲时，中国人民认为这是他们对国家和全球应尽的责任，这非常令人钦佩。第三，在中国很多地方疫情防控向好之后，当地政府仍然在准备床位，购买防护和相关医疗设备，持续提高疫情应对能力。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月10日 17 版）
(责编：牛镛、马昌)
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