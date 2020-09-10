坚持多边主义，营造开放包容的合作环境（全球服务 互惠共享）

习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞时指出：“放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。”坚持多边主义，推动服务贸易便利化，营造开放包容的合作环境，使服务贸易的繁荣发展带动世界经济尽快复苏，成为本届服贸会与会代表的共同心声。

近日，在服贸会“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”上，与会嘉宾围绕服务贸易便利化及跨国公司作用等议题进行了深入探讨。

服务业因其独特的轻资产、软要素等特点，更加需要开放、透明、包容、非歧视的行业发展生态，更加需要各国努力减少制约要素流动的“边境上”和“边境后”壁垒，推动跨境互联互通。

当前，世界经济总产出的六成来自服务业。据世界贸易组织预测，到2040年服务贸易占全球贸易的比重将上升至1/3。“服务贸易增长将带来巨大利好，在减贫、就业、提高人民生活水平等方面发挥积极作用。”国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·艾伦·巴奈特表示，更加开放和畅通的全球贸易将提高生产效率。研究表明，全面开放服务贸易可以让制造业生产力提高20%，对世界经济意义重大。

服务贸易自由化便利化是全球服务贸易发展繁荣的保障。“进一步开放服务市场，将真正促进经济增长。”世界银行东亚太平洋地区副行长维多利亚·克瓦表示，服务贸易壁垒往往表现为“边境后”的监管措施，各国有形或无形的监管要求推升了服务贸易成本，所以各国应加强合作，取消繁琐或不必要的程序，促进服务贸易便利化。

“近年来服务贸易和数字化交付服务快速发展，借助互联网数字化技术手段，提供跨境服务面临更大的发展机遇。”中国国务院发展研究中心副主任张军扩表示，在这一背景之下，推动服务贸易便利化已成为世界各国推动经济发展的共识，也是全球新一轮国际经贸规则重构的焦点。

外商投资准入负面清单进一步缩减，涉及服务业条目数量又减少5条；在金融领域取消了证券、期货、寿险等外资股比限制；在基础设施领域取消了50万人口以上城市供排水管网的建设、经营需由中方控股的规定；在交通运输领域取消了禁止外商投资空中交通管制的规定……近来，中国进一步扩大服务业对外开放，放宽外资市场准入，加快推动商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。

“服贸会的举办展示了中国持续高水平对外开放的决心和魄力，也为全球经济复苏和增长注入动力。”迪卡侬中国副总裁王亭亭表示，迪卡侬将进一步受益于中国日益改善的营商环境、开放包容的合作环境，与中国市场一道实现互利共赢。“国际投资者对中国金融业的开放充满了信心。”法国巴黎银行（中国）有限公司董事总经理陈兴动认为。

普华永道相关部门合伙人梁伟坚表示，作为一家全球性管理咨询公司，普华永道进入中国市场以来，以前更多的是将国际标准和好的经验引入中国，现在开始将中国经验推向世界。他指出，“中国营商环境进一步完善，是对外开放打造国际合作和竞争新优势的重要方面。”

在服贸会展台，ABB集团带来了人工智能垃圾分类机器人、电动汽车充电桩以及智慧园区、智慧家居解决方案等展品和服务方案，吸引不少观众驻足观看。ABB集团首席执行官罗必昂表示，中国很多城市在推行垃圾分类，电动汽车产销量全球领先，中国市场为跨国公司发展提供了绝佳机会。“随着中国的不断开放和对科技发展的高度重视，我们坚信中国经济增长前景光明，将继续扩大在华投资。”

大批跨国企业扩大在华投资，体现了它们对中国推动服务贸易便利化、进一步提升营商环境的坚定信心。数据显示，今年前7个月，中国实际使用外资5356.5亿元人民币，同比增长0.5%，其中服务业实际吸收外资4145.9亿元，同比增长11.6%。中国国家绿色发展基金监事会主席汪义达指出，中国营商环境不断优化，准入前国民待遇和负面清单管理制度不断健全，将为跨国公司发展营造稳定的市场环境和制度体系。“中国对外开放力度更大了，水平更高了，将为跨国公司提供更广阔发展空间。”

服务贸易是高度依赖人际流动与国际交往的贸易形态。服贸会期间，“开放合作”“互利共赢”成为许多跨国公司提到的高频词。

投入人力资源30人次、与8个机构打交道、执行200多个程序……这是马士基航运公司从肯尼亚向荷兰运输装箱牛油果必须经过的中间环节。“这些程序大多数为纸面办公，效率低、成本高，并且伴有错误风险。”在中国欧盟商会副主席、马士基（中国）有限公司总裁彦辞看来，货物贸易和服务贸易是一体的，提高运输服务的效率，既需要实现数字化转型，也需要各国之间的合作协调。“只有各国加强沟通、互相借鉴，才能让贸易成果更好地惠及各国人民。”

服贸会期间，乌拉圭举办了“乌拉圭：‘一带一路’在拉丁美洲的服务枢纽”推介会，介绍该国旅游、物流、信息通信技术等服务产品和企业。乌拉圭驻华大使馆公使衔参赞帕乌拉·蕾佩多表示，非常赞赏中方为便利双方服务贸易企业深化合作所作努力，感谢中方为扩大乌中合作提供更多机会。“在当前情况下，继续加强这种交流合作至关重要。作为多边贸易体系的坚定捍卫者，乌拉圭将继续支持各类国际交流活动。”

“要在开放合作中推动服务贸易便利化，坚持多边主义，推动各国加强信息沟通和政策协调，取消或放宽对服务贸易的限制措施，促进资金、技术、人员、货物等要素跨境流动，构建有利于服务贸易自由化、便利化的发展环境。”中国国际贸易促进委员会会长高燕指出。

“强化国际合作，充分利用服务贸易的潜能，才能实现互利共赢。”世界贸易组织副总干事易小准表示，作为服务贸易供应和需求中心，中国不仅从多边贸易体系中受益，也在其中扮演越来越重要的角色，为国际合作作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 17 版）

(责编：牛镛、马昌)