一场奇妙而有趣的食品安全科普之旅

为什么有的食品放不坏？食品过期了能吃吗？为什么蓝莓、紫薯、桑葚会“变色”？9月8日，在孩子们期待又好奇的目光中，“全国儿童食品安全守护行动”在沃尔玛基金会的爱心支持下走进甘肃省中国科学院兰州分院小学，由项目专家委员会委员、科信食品与营养信息交流中心主任钟凯博士为孩子们上了一堂生动有趣的食品安全科普课，同时，融合了高科技与多种互动游戏的儿童食品安全移动体验营活动也为兰州市的孩子们开启了一场奇妙而有趣的食品安全科普之旅。

“白白的鱼汤里有什么？”课上，钟凯博士带领孩子们做了这样一个实验：在矿泉水中滴入几滴食用油，让孩子们拿着水瓶使劲摇晃，几分钟后，发现矿泉水瓶中的水变成了“奶白色”。钟凯博士就此讲道：“其实我们爱喝的‘白白的鱼汤’只是一种‘脂肪乳化’的现象，并没有太多其他的营养成分，更有营养的其实是鱼肉。”随后，钟凯博士又通过多个实验，给孩子们解析了和日常生活息息相关的食品安全知识，深入浅出，通俗易懂，让孩子们纷纷直呼“涨知识”！

在课堂之外，儿童食品安全移动体验营活动同样在孩子们的欢声笑语中欢快进行着。体验营通过VR虚拟安心厨房、AR可追溯系统、感应洗手游戏、食品安全大富翁游戏等有趣好玩的互动游戏，让孩子们在探索体验中轻松掌握食品安全知识。

(责编：刘叶婷、常红)