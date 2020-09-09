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王毅出席第21届东盟与中日韩外长会

2020年09月09日21:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月9日电 9月9日，国务委员兼外长王毅出席第21届东盟与中日韩（10+3）外长会。会议以视频方式举行。

王毅表示，今年以来，10+3引领东亚走在全球抗疫和疫后复苏的前列。10+3国家成功举行抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议，规划确定了地区抗疫合作大计。我们分享经验、互施援手，较好控制本国疫情；及时建立“快捷通道”，致力于复工复产，提振恢复经济增长信心。这些成功实践呼应了今年东盟提出的“团结协作、主动应对”的主题，体现了地区国家共迎挑战的决心。

王毅指出，当前全球疫情仍未见底，世界经济复苏尚需时日，各国抗疫情、稳经济、保民生的任务十分艰巨。我们要继续统筹好抗疫和发展需要，坚持团结合作，秉持开放包容，把东亚合作的良好势头保持下去。在后疫情时代抢占发展先机、开创合作新局，推动10+3合作迈上新台阶。中方建议：

提升公共卫生治理水平。加强疫苗合作，共同为疫苗的可及性和可负担性作出贡献。中方愿在东盟应急医疗物资储备库基础上，牵头研究10+3应急医疗物资储备中心建设，加强同东盟储备库对接。继续支持世卫组织在全球抗疫中发挥重要作用，共同反对将疫情政治化、病毒污名化，推动共建人类卫生健康共同体。

提升经济复苏水平。以区域为整体，积极探索疫后复苏路径。推动建立区域“快捷通道”和“绿色通道”网络，为复工复产提速，促进区域经济循环。坚定支持多边主义和自由贸易，年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定。支持中小微企业发展，顺应数字化、网络化、智能化发展，拓展新兴领域合作。

提升危机应对水平。提高清迈倡议多边化的有效性。拓宽财金合作领域，扩大本币使用，助力区域自贸区建设。提高地区灾害管理和应急响应能力，维护地区粮食安全。

提升可持续发展水平。继续实施好“东亚减贫合作倡议”，带动地区减贫事业发展。通过澜湄合作和中国—东盟东部增长区等次区域机制，在基础设施、水资源、农业等领域开展更多务实合作项目，促进地区平衡发展。用好“中日韩+X”合作模式，开展更多项目，为可持续发展注入新动力。

日、韩和东盟国家外长高度评价10+3合作取得的显著成果，期待年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定，释放推进区域经济一体化的明确信号。各方表示，面对疫情防控和经济恢复的双重任务，10+3国家应坚持团结协作和开放包容，深化公共卫生、经贸投资、数字转型、粮食安全、旅游等各领域合作，加强互联互通，确保产业链供应链畅通，便利人员往来，增强应对各类挑战的韧性，共同致力于地区稳定发展繁荣。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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