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人民网评：中美科学家的待遇，真是不一样！

王政淇

2020年09月09日19:58  来源：人民网评
 

9月8日，人民大会堂内，钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇先后走上主席台，国家最高领导人为他们一一颁授勋章奖章。这是以国之名表达对于抗击新冠肺炎疫情作出突出贡献的医生、科学家的褒奖。
而在大洋彼岸，此时一脸疲惫的安东尼·福奇正在福克斯的电视直播里无奈地辟谣着阴谋论，向公众解释新冠疫苗没有“政治上的选择”。这一天，美国新冠肺炎确诊人数已积累超过650万例，死亡人数接近20万例，当日新增2.4万例。
大洋两岸，光景大不相同。
一边是尊重科学，给予科学家最高的荣誉。面对前所未知的新型传染性疾病，我们秉持科学精神、科学态度，把遵循科学规律贯穿到决策指挥、病患治疗、技术攻关、社会治理各方面全过程。不说受过九年义务教育的成年人，就是幼儿园里的稚童都知道勤洗手、戴口罩的重要作用，这是因为我们全社会早已形成尊重科学、尊重常识的风尚。
一边是反智主义盛行，基本的防疫常识都被扣上阴谋论的帽子。口罩里用于固定的金属条被称为是用于监视的5G天线；电视台邀请“牧师”在节目上用所谓的“神谕”对新冠疫情危机进行驱赶，其表演之滑稽只能用“跳大神”来形容；推特上逮捕比尔·盖茨（#ArrestBillGates）上了热搜，只因为怀疑他在新冠疫苗里安装跟踪器……
面对百年来全球发生的最严重的传染病大流行，全球的科学家几乎都站在了科学和良知的一面，他们迅速分析新冠病毒的基因图谱、第一时间投入到疫苗的研究、利用各种机会进行防疫常识的传播，无意卷入某些西方政客肮脏的政治龃龉之中。
但这似乎成了一些科学家的“原罪”。世界最权威的医学杂志《柳叶刀》主编理查德·霍顿自新冠疫情发生以来，一直通过各种渠道呼吁全人类严肃对待新冠病毒，然而，因其屡次在接受采访时“说了几句中国的好话”而不受西方主流舆论的待见。
比霍顿更惨的是福奇，这位昔日布什和奥巴马政府时期被视如国家英雄的人物，竟然因为说了几句常识就被威胁要将其解雇。福奇在被白宫逐渐边缘化的同时，在共和党政客煽风点火之下，美国的社交媒体上对福奇的攻击始终没有停止，甚至要求把“妖言惑众”的福奇赶出美国。大洋彼岸，中国社交媒体上一位网友的评论看似诙谐又切中肯綮：学医，救不了美国。
站在这一情景下看百年未有之大变局，历史似乎在上演十分吊诡的一幕。一百多年前，有志之士提出国人愚昧之根源在于缺少现代文明的两大基石——民主与科学，因此把“德先生”和“赛先生”请进家门。如今，一百多年过去了，在新冠病毒面前，西方某些国家的某些政客堂而皇之地将两位“先生”扫地出门。
我们无意因美国的现状而幸灾乐祸，也永远不会这样，因为这片土地上站立的每一个人都很清楚：人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。我们只是想奉劝某些美国政客，能够放下个人的政治算计，珍视民众生命，重回尊重科学、尊重科学家的正轨上来。

 

 

(责编：刘叶婷、杨牧)
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