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北京：抓紧明确打造国家服务业扩大开放示范区时间表路线图

2020年09月09日16:48  来源：新华网
 

新华社北京9月9日电（记者吉宁）记者8日从北京市商务局与全球化智库联合举办的“服务业扩大开放暨企业全球化论坛”上获悉，北京将举全市之力，打造国家服务业扩大开放综合示范区，建设科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自贸试验区，抓紧制定具体的落实方法，科学规划实施路径，细化分解任务目标，进一步明确时间表、路线图。

在论坛上，北京市副市长杨晋柏表示，聚焦引进培育一批示范项目和示范园区，着力构建京津冀协同发展的高水平开放平台，力争在开放格局、开放模式、开放环境、开放机制等方面为全国服务业扩大开放提供更多的示范引领，带动形成更高层次的改革开放新格局。力争到2030年实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动便利、人才从业便利、运输往来便利和数据安全有序流动，基本建成与国际高标准投资经贸规则相衔接的服务业开放体系，北京服务业的经济规模和国际竞争力进入世界前列。

记者了解到，北京市提出，要加大政策的宣传解读力度，广泛向社会各界宣传解读有关政策，有针对性地与市场主体主动对接，协助市场主体用好用足各项政策。

据了解，今年1-7月份，北京服务业扩大开放重点领域实际利用外资占北京市比重达到了83.2%，较试点前（2014年）提高了18个百分点。

北京市商务局局长闫立刚介绍，随着三批服务业扩大开放综合试点推进，北京先后实施403项试点任务，35项开放措施，形成120多项试点成果，分6批推广了25项试点经验和实践案例，“北京将在中国服务业开放中发挥引领作用，展示出古老北京的当代魅力。”

(责编：艾雯、燕勐)
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