新加坡太平船务创办人张允中逝世 享年102岁

人民网9月9日曼谷电（记者 林芮）新加坡消息：据新加坡媒体8日报道，享有“新加坡船王”美誉的新加坡太平船务（PIL）创办人张允中上9月4日上午在睡梦中逝世，享年102岁。

张允中于1967年创办太平船务，公司如今已发展成为当今全球第10大集装箱船业者。根据公司网站资料，太平船务拥有130多艘船艇，其办事处和代理机构网络遍及全球100个国家的500多个地点，聘用了9000多名员工。

张允中一直以来眷恋故土，对于新中国的建设非常热心。太平船务集团执行主席、张允中的儿子张松声在接受记者采访时表示：“父亲是在中国出生的，对家乡非常热爱，坚持让我们学习华语。太平船务的第一条远洋航线就是在1967年开办的从中国到中东的航线。当时，在中国有’货运不出找太平’的说法，我父亲对于新中国的建设一直非常热心。”

张允中曾在2019年接受记者采访，当时年过百岁的他精神矍铄，依旧坚持每天来办公室工作。张允中参加过1956年的中国国庆庆典，当谈起1949年新中国成立时，老人家笑容灿烂，“新中国成立，我们海外华人也很高兴，我们不怕被外国人欺负了。那时候，太平船务就是不赚钱也愿意帮中国运货。我很自豪，看到现在的中国越来越强了。”

张允中因促进新加坡与中国友好关系方面有特殊贡献，于2011年获颁通商中国成就奖。

中国驻新加坡大使馆商务公参钟曼英说：“早在50年代，张先生就开始与中国有商贸往来，是进入中国市场的先行者。多年来，太平船务在中国业务从未间断，与中国的许多企业建立了长期互惠合作关系，这其中张先生有很大的功劳。 我们对张先生的去世表示哀悼，会永远记住他为扩大和增进中新合作做出的积极贡献。”

中国驻新加坡大使洪小勇9月6日出席吊唁活动，向张允中家人表达慰问。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)