佐科颁布总统令 成立加速研发新冠疫苗工作组加速疫苗研究

人民网雅加达9月9日电（记者 张杰）印尼总统佐科近日颁布有关成立加速研发新冠疫苗工作组的2020年第18号总统决定书。根据决定书，该疫苗研发工作组直接向总统负责，其主要任务是加速印尼新冠疫苗的研发，实现国内疫苗自立与安全，加强政府与相关研发机构就疫苗从研究开发到生产销售使用的全链条协调。

该工作组架构分三层，为辅导小组、负责小组和常务理事，中央主要部委的领导及涉及外交、经济、科研和卫生的部门均包括其中。佐科也希望通过此举能加强部委之间的沟通协调，共同推进疫苗产业，尽快将疫苗研制成功并推广使用，以促进印尼企业人民恢复信心加速经济复苏。

疫苗研发工作组自总统决定书9月3日签发起生效成立，至2021年12月31日解散，之后该工作组职能将隶属于国家研究与创新局。经济统筹部部长艾朗卡·哈尔达尔多9月7日内阁会议后表示，中央政府在2021年将继续把新冠疫苗研发项目作为优先发展项目。政府在2020年为疫苗项目拨付3.8万亿印尼盾（1美元约合14600印尼盾）预算，明年则将拨付37万亿印尼盾预算。

目前印尼除了Bio Farma生物制药公司与国际上几家公司合作研制的新冠疫苗外，政府还在支持国内医疗科研机构研制名为“红白”的国产疫苗。按计划，“红白”疫苗将于2020年中开始进行第一阶段临床试验，并在2022年完成临床试验并大量生产。虽然问世时间较国际上其他新冠疫苗晚一年多时间，但是价格便宜（预计为5美元每剂）将是一大优势。技术创新和国家研究部长班邦8日在国会表示，若印尼三分之二的人口接受疫苗接种，意味着大约1.76亿人将接受疫苗注射，若每个人必须注射两次疫苗，则印尼需要的疫苗剂量为3.53亿剂。所以中央政府届时需要准备26.5万亿印尼盾的预算用于订购“红白”新冠疫苗。

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