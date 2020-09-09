全球疫情简报：韩国保持社交距离措施显效果 印尼新冠确诊病例超20万例

新华社北京9月9日电 8日全球疫情简报：韩国保持社交距离措施显效果 印尼新冠确诊病例超20万例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间8日13时52分（北京时间19时52分），全球新冠确诊病例较前一日增加203897例，达到27236916例；死亡病例较前一日增加9566例，达到891031例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间9日7时28分，全球新冠确诊病例达27453109例，死亡病例为894796例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达6325042例，死亡病例为189557例。

新闻事件

韩国政府8日表示，由于国民积极参与和配合，实施保持社交距离第二阶段政策的效果逐渐显现，韩国单日新增新冠确诊病例数已连续6天少于200例。

印度尼西亚国家抗灾署8日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加3046例，累计确诊200035例；累计死亡8230例，是东南亚死亡病例最多的国家；累计治愈142958例。

马来西亚卫生部8日通报的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例100例，累计确诊9559例；累计死亡128例，累计治愈9136例。这是6月初以来该国单日新增病例数再次达百例。

南非总统拉马福萨8日表示，随着新冠疫情出现缓解迹象，南非政府今后的工作重点将转向发展经济。拉马福萨当天在一份声明中说，根据南非统计局公布的数据，受疫情冲击，南非今年第二季度国内生产总值萎缩51%。他说，面对前所未有的挑战，南非政府先后出台一系列措施，这些措施包括发放5000亿兰特（约合300亿美元）的紧急救助金和减免700亿兰特（约合42亿美元）的税费等。

欧盟统计局8日发布最新修正数据显示，受新冠疫情影响，今年二季度欧元区国内生产总值（GDP）环比下降11.8%，欧盟GDP环比下滑11.4%。这是自1995年欧盟有相关统计以来的最大经济降幅。

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