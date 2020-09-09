中国民航每日航班量恢复到疫情前九成 处于全球前列

新华社北京9月8日电（记者罗鑫、樊曦）作为2020年中国国际服务贸易交易会的重点论坛，第二届“空中丝绸之路”国际合作峰会8日在北京举行。中国民用航空局副局长崔晓峰在致辞中表示，8月底，中国民航每日航班量已经超过了1.3万班，恢复到疫情前的九成。

崔晓峰介绍，目前中国与“一带一路”国家和地区间每周货运航班1068班，是疫情前的2.6倍，这些航线和航班成为携手抗击疫情的生命通道和命运纽带。

中国民用航空局发展计划司副巡视员张清在主题发言中说，通过打出一系列政策组合拳，中国民航经受住了严峻考验，稳住了行业发展的基本面，在全球实现率先反弹，从数据看行业总体运输规模稳健回升。

据介绍，今年7月,中国民航完成运输总周转量48.8亿多公里，是今年2月的2.7倍，行业生产降幅不断收窄，7月运输总周转量同比降幅为39.3%，较2月回升了34.6个百分点。

“今年7月，成都、深圳、重庆、郑州等千万级机场，旅客吞吐量恢复到去年同期八成以上，南昌、郑州、杭州、深圳、宁波等7个机场货邮吞吐量同比增速超过10%，其中郑州机场货邮吞吐量同比增速达到23.9%。”张清说。

根据监测数据，中国民航生产运输近期仍在加速发展，8月底中国民航日均旅客运输量达160万人次左右，同比恢复至去年同期近八成，其中国内航线同比恢复至去年同期近九成，客座率升至75%左右，中国民航的恢复步伐正处于全球前列。

张清表示，目前全球民航总体呈现缓慢恢复态势。根据国际民航组织预测，2020年全球航空客运量预计同比下降52%至59%，全球航空公司客运收入损失预计3220亿美元至3620亿美元，全球交通量预计将在2022年恢复至2019年的水平。

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