世卫组织官员：中国抗疫行动有三方面特别突出

新华社日内瓦9月8日电（记者刘曲）世界卫生组织多名高级官员7日给中国成功抗击新冠疫情并为世界抗疫提供有益经验点赞。世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德说，中国抗疫行动有三方面“特别突出”，这些经验对当前全球疫情防控很有帮助。

艾尔沃德在世卫组织例行记者会上说，中国成功抗疫过程中有三方面“特别突出”。首先是中国对公共卫生基础设施的巨大投入，从国家到省市再到社区，各个层面的公共卫生基础设施都发挥了重要作用，让信息和经验得以流动，10多亿人可以获得最新的疫情防控和病例治疗信息。其次是中国人民的个人责任感，人们在不同场合都保持社交距离，认为这是为了让世界安全、社区安全所应做的正确的事，这种集体责任感可能是最打动人的。当谈到为防控疫情所做的牺牲时，中国人民认为这是他们对国家和全球应尽的责任，这非常令人钦佩。第三是在病例数下行情况下仍持续提高疫情应对能力，人们认识到在一段时期内需要持续应对疫情。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫曾作为世卫组织国际专家组成员于今年2月到中国进行实地考察。她在记者会上表示，令她印象深刻的是中国的公共卫生基础设施、疫情监测系统以及强大的疫情应对人员队伍，并指出中国在疫情早期采取的一系列措施如今被世界许多国家借鉴。

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上“向中国的一线卫生工作者和全体人民致以最诚挚的祝贺”，认为中国成功抗疫是因为“社区、科研机构、政府公共卫生机构之间通力配合”。

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